المزروعي يتوقّع توازن سوق النفط في الربع الأول من العام الحالي

المصدر: دبي - رويترز

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة أمس إنه لا يزال متفائلاً بتحقيق التوازن في سوق النفط خلال الربع الأول من العام الحالي.

ودوّن وزير الطاقة على حسابه بموقع «تويتر» قائلاً: نستقبل عام 2019 بنظرة تفاؤلية تجاه تحقيق التوازن في سوق النفط خلال الربع الأول خصوصاً بعد اتفاق تخفيض الإنتاج بين «أوبك» وحلفائها من المنتجين خارج المنظمة.

وكانت «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا اتفقوا في ديسمبر على خفض إنتاج المنظمة من النفط بدءاً من يناير الجاري بواقع 800 ألف برميل يومياً عن مستويات أكتوبر، بينما يسهم المنتجون المستقلون بتخفيضات إضافية قدرها 400 ألف برميل يومياً.