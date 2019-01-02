1882 «رخصة فورية» أصدرتها «اقتصادية دبي» حتى نهاية 2018

المصدر: دبي - البيان

أصدرت «اقتصادية دبي» 1882 رخصة بشكل فوري منذ إطلاق الخدمة في يوليو 2017 حتى نهاية 2018 واستغرقت عملية إصدار كل رخصة 5 دقائق فقط في خطوة‭ ‬واحدة من ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لعقد‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬وموقع قائم للسنة‭ ‬الأولى‭ ‬فقط‭ ‬ حيث أحدثت الخدمة نقلة نوعية في آليات ترخيص منشآت الأعمال في الإمارة عبر تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنحو 90%.

وأفاد تقرير قطاع التسجيل والترخيص التجاري بأن عدد الذين يملكون رخصة فورية التي تغطي نحو1400 نشاط اقتصادي يبلغ 6100 تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 88% في حين تشكل سيدات الأعمال 12% حتى نهاية نوفمبر 2018 وتتوزع على رخص تجارية (1641 رخصة) بلغت حصتها (87%) ورخص مهنية (241 رخصة) حصتها (13%).

وقال عبدالعزيز بن حثبور، مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: إن خدمة «الرخصة الفورية» أسهمت في محور «بدء العمل التجاري» الذي ارتكز عليه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، حيث صعد ترتيب الإمارات للمركز 11 عالمياً وتقدمت على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي.

وأضاف: نسعى من خلال مبادرة «الرخصة الفورية» إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال.

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