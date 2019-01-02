«إريكسون» و«باناسونيك أفيونيكس» تطوران خدمات الاتصال في الجو

أعلنت شركتا إريكسون وباناسونيك أفيونيكس كوربوريشن إطلاق حلول داعمة لخدمات الاتصال عبر الأسواق المتعددة التي تغطيها «باناسونيك».

وكجزء من مبادرة «باناسونيك» لتقديم تجربة اتصال فائقة على متن الطائرات المدنية، قامت بالتعاون مع «إريكسون» بتحويل خدمات الاتصال الحالية التي تعمل عبر أسطول عالمي من الطائرات، لتقديمها للعملاء عبر الشبكة الأساسية كخدمة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على الأداء الفعال للشبكة والتجربة المميزة للعملاء.

وبات بإمكان المسافرين المشتركين مع مزودي الاتصالات المتنقلة الموقعين لاتفاقيات تعاون خاصة بخدمة التجوال مع آيروموبايل، الاستفادة من هذه الخدمات المدعومة من العديد من مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، وتقديمها على متن الطائرات التابعة لأكثر من 20 شركة طيران عالمية من عملاء «باناسونيك».

والحلول الأساسية للشبكة من «إريكسون»، خدمة يتم توفيرها لمزودي الخدمات عبر العالم، إضافة إلى منح الفرصة لشركات الطيران والمسافرين للاستفادة من الفرص والإمكانات التي توفرها تقنية الجيل الخامس. وستقوم الشركتان بالتعاون لاكتشاف خدمات أخرى بهدف إطلاقها في قطاعات مختلفة والاستفادة من الفرص والإمكانات التي توفرها السوق. دبي- البيان