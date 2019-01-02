تنافسية دراسة: اختلاف كبير في الآراء حول التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة حديثة عن وجود اختلاف كبير بين رأي القادة حول نهج مؤسستهم في مجال التحول الرقمي مقارنة برأي المديرين الذين يستثمرون التقنيات الجديدة في تحقيق ذلك.

ووجدت الدراسة أن صُنّاع القرار في أوروبا وأميركا الشمالية أكثر تفاؤلاً بشأن إمكانات الحلول الرقمية في تعزيز قدرتهم التنافسية مقارنةً بأقرانهم في آسيا والشرق الأوسط، إلا أنّ التكلفة العالية للابتكار ونقص المهارات وخطر الهجمات السيبرانية كلها عوامل تثبت وجود عوائق رئيسة أمام التحول الرقمي على مستوى العالم.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها «تاتا للاتصالات»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال توفير البنية التحتية الرقمية، أن لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين وجهات نظر مختلفة اختلافاً جذرياً عن رأي بقية الموظفين في شركاتهم فيما يتعلق بمستوى نجاح تنفيذ التقنيات الجديدة في مسار العمل.

ووجدت الدراسة أن 41% من أعضاء مجلس الإدارة و33% من كبار المديرين يعتقدون أنهم روّاد مجالهم في تبني التقنيات الحديثة، مقارنة بـ 18% فقط من المديرين و14% من رؤساء الأقسام. وبغضّ النظر عن مكان نشاطهم التجاري في رحلة التحول الرقمي، يركز صُنّاع القرار على التأثير الإيجابي للتكنولوجيا.