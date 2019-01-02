حلول «أورانج بيزنس سيرفيسز» تدعم التحول الذكي في قطاع التجزئة بالشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ماجد الفطيم» توظيف حل الشبكات العالمية المعرّفة بالبرمجيات من «أورانج بيزنس سيرفيسز» في كامل عملياتها وأنشطتها بمنطقة الشرق الأوسط، بهدف ربط التطبيقات السحابية، وتطوير تجربة العملاء، ودعم التحول الرقمي لخدمات وعروض التجزئة التي تطرحها في المنطقة. وتأتي حلول «أورانج بيزنس سيرفيسز» لدعم التحول الذكي في قطاع التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال ماركو يوريوس، نائب الرئيس الأول، قسم الحلول متعددة القنوات، ماجد الفطيم للتجزئة: تعتبر قابلية الربط والاتصال المفتاح الأهم لمستقبل قطاع التجزئة. وهذه حقيقة يدركها عملاؤنا، وهم يتوقعون منا توفير خدمات تجزئة متقدمة توظف البيانات لتطوير وتحسين تجربتهم - ونحن بحاجة إلى شبكة متطورة تقنياً آمنة تماماً لنتمكن من توفير هذه المتطلبات.

لهذا السبب يعتبر حل أورانج العامل الأبرز الذي يتيح لنا توفير تجربة متعددة القنوات للمستخدمين. والحل المرن من «أورانج» هو حل عالمي يمثل شبكة ذكية تعمل بشكل تلقائي بالكامل، وتوفر عدداً من الخدمات الافتراضية حسب الطلب، يتم تنسيقها بشكل متخصص لإتاحة الأداء والضبط المتكاملين.