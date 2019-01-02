تقنيات حديثة لتعزيز خدمات مجموعة «جنة»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مجموعة جنة إدخال مجموعة من أنظمة شركة مايكروس أوبرا للحلول التقنية، والتي تتضمن نظام إدارة المنشآت ونظام الحجز المركزي. وتواصل مجموعة جنة للضيافة، تطوير أعمالها لتتمكن من مواكبة تطورات سوق العمل. وستوفر الأنظمة الحديثة مزيداً من الفعالية والمرونة للعمليات الخاصة بمجموعة الفنادق.

وتعد أحدث إصدارات أوبرا من أنظمة إدارة المنشآت وأنظمة الحجز المركزي، الحل الأمثل لاحتياجات الفنادق المتنوعة والمتداخلة، حيث تتيح هذه الأنظمة إمكانية مزامنة المبيعات والحجوز الخاصة بالمنشأة مع قسم العمليات المركزي.

وتعمل على ربط وتنظيم العلاقة بين مجموعة الفنادق والمنتجعات التابعة للمجموعة وأسواق العمل، مانحةً الضيوف تجربة متكاملة وسلسة من لحظة وصولهم إلى الفندق وحتى ما بعد المغادرة.

من ناحية أخرى، توفر «صن سيستمز» حلولَ إدارةٍ ماليةٍ مبتكرة، وذلك من خلال نظام قوي قادر على تلبية الاحتياجات المالية المتنامية للمجموعة، ويتمتع بدرجة مرونة كافية لمواجهة التحديات المستقبلية المتزايدة. وقال أحمد حافظ، المدير الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات لدى مجموعة جنة: يتيح استثمارنا في الحلول التقنية الحديثة لمجموعة جنة إمكانية استغلال هذه الحلول بما يتماشى مع احتياجات الضيوف في كافة منشآتنا.