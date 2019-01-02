«ستيتر جلوبال ماركتس» تسعى لتنمية قاعدة عملائها في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت شركة «ستيتر جلوبال ماركتس»، المتخصصة في مجال أداة الوساطة المالية تركيزها على تنمية قاعدة عملائها في الإمارات كجزء من خطط التوسع العالمية للشركة.

وحققت الشركة نمواً ملموساً خلال عام 2018، بعد عام حافل بالاستثمارات الكبيرة في الأعمال وسلسلة من التعيينات في مناصب قيادية تم إطلاقها حديثاً.

وشاركت الشركة مؤخراً في منتدى المديرين الناشئين الذي أقيم في فندق سوفيتل جميرا بيتش، حيث تحدث رامي سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «ستيتر» في جلسة نقاش بعنوان «العناية التشغيلية الواجبة، والأولويات التشغيلية واختيار مزود الخدمة للمديرين الناشئين».

وتقدم الشركة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، للعملاء إمكانية الوصول المباشر إلى خدمات صرف العملات الأجنبية المصرفية وغير المصرفية من المستوى الأول بالإضافة إلى سيولة السبائك، والمقاصة والتقنيات الخاصة بالمؤسسات. وتملك الشركة قاعدة عملاء عالمية من الوسطاء، والمصارف، وصناديق التحوط وتجار التداول الخاص.

وأضاف: شهدت الشركة في 2018 عاماً ناجحاً بصورة خاصة، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى قيامنا بوضع أسس متينة وبنية تحتية خاصة بالمؤسسات عند إنشاء الشركة وابتكارنا لنموذج يشهد طلباً متزايداً.