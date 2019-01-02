إطلاق مركز جديد للبيانات في دبي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مختبرات «جي كور لابس» المزوّد لخدمات المحتوى الشبكي، مركزاً جديداً للبيانات في دبي لتصبح النقطة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «والـ44 بشكل عام في الشبكة التابعة للشركة ومركزها الرئيسي لوكسمبورج.

وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً متنامياً لعملاء «جي كور لابس». وقام مهندسو الشركة بتحسين الشبكة، وحققوا أفضل وقت استجابة بين جميع مزوّدي خدمات المحتوى الشبكي في دبي ليصل إلى 10 مللي/‏ ثانية. وقال دميتري ساموشكين، نائب الرئيس للمنتجات في جي كور لابس: «إن تقديم أعلى جودة للخدمات هو أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تطوير الشركة».

وبدأت العديد من الشركات استخدام الشبكة لتقريب محتواها من مواقع الويب ووسائل الإعلام والإعلانات والألعاب والتطبيقات من جمهورها.

وتقدم الشركة حلول الحوسبة السحابية المتطوّرة لصناعة الوسائط والترفيه مثل الاستضافة العالمية وتحويل الشيفرات الالكترونية . ويتم توفير الأداء الفائق لخدمات شبكات المحتوى في جميع أنحاء العالم من خلال البنية التحتية الخاصة بالشركة، والتي تم تسجيلها ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2013.