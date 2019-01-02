«ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» تتوقع نمو أعمالها في 2019

المصدر: دبي - البيان

أعربت شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط الشركة الألمانية لتنظيم المعارض والمؤتمرات التي تتخذ من مدينة دبي مقراً إقليمياً لها، عن تفاؤلها بالعام الجديد، متوقعة أن يشهد العام الجديد نمو حجم أعمال الشركة وزيادة الفعاليات والمؤتمرات في المنطقة لتحقيق المزيد من الإنجازات على مدار العام الجاري.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن نمو نتائج أعمالها في العام 2018 الذي شهد نمو قائمة معارضها بالرغم من التحديات الاقتصادية في ظل استمرار الطلب على المعارض والمؤتمرات التجارية جيدة الاستهداف.

ونظمت الشركة 14 معرضاً و18 مؤتمراً خلال 2018 في الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، كما قدمت معرضين جديدين، وكلاهما حقق نجاحاً كبيراً في نسخته الأولى، وهما SPS للأتمتة في الشرق الأوسط، وبيوتي ورلد السعودية، كما استحوذت المجموعة أيضاً على حصة أغلبية في أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف.

شهدت معارض ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط في السعودية والإمارات مشاركة ما يصل إلى 6.246 عارضاً من 60 دولة، واستقطبت 140.6 ألف زائر من 135 دولة. وشهدت قائمة المؤتمرات المكتظة على مدار العام مشاركة 300 من الخبراء والمتحدثين الدوليين، كما استقطبت المؤتمرات التي نظمتها المجموعة نحو 2100 مشاركا.

وقال نايثان لويد، مدير العمليات في «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»: يعِد 2019 بأن يكون عاماً على القدر نفسه من النشاط، إن لم يكن أكثر نشاطا مع عودة جميع معارضنا، إضافة إلى بعض الفعاليات في طور الإعداد.