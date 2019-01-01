«نخيل» تقترض 3.1 مليارات درهم من 7 بنوك لتمويل «ديرة مول»

المصدر: دبي- سيد صالح

حصلت شركة «نخيل» في دبي على قرض بقيمة 3.1 مليارات درهم «844 مليون دولار»، ويجري سداده خلال 8 سنوات وفقا لمصادر«البيان الاقتصادي».

وقاد «بنك الإمارات دبي الوطني» عمليات ترتيب القرض مع «بنك أبوظبي التجاري» و«مصرف عجمان» و«بنك برودا» و«بنك دبي التجاري» و«بنك نور»، و«بنك الاتحاد الوطني».

وأضافت المصادر أن القرض الذي يعد أكبر صفقة تمويل عقاري منذ 2013 سيستخدم لتمويل عمليات تشييد مشروع «ديرة مول» في جزر ديرة الوجهة السياحية المرتقبة في دبي، والتي تشهد إقبالاً واسعاً من مستثمرين دوليين لتشييد مشاريع سياحية عبر شراكات مع نخيل.

وأشارت إلى أن تكلفة مشروع ديرة مول تبلغ 4.2 مليارات درهم، جرى تأمين 3.1 مليارات درهم منها عبر 7 بنوك 6 منها وطنية، فيما رصدت نخيل باقي المبلغ 1.1 مليار من مواردها الداخلية.

وقالت المصادر إن ثقة البنوك بمشروع جزر ديرة دفعتها إلى جعل فترة سداد القرض تمتد خلال 8 سنوات وتبدأ من افتتاح المول في 2022 وأن يكون السداد سنوياً من إيرادات المول.

ويشهد مشروع جزر ديرة سباقاً بين علامات فندقية عالمية لبناء العديد من الفنادق والمنتجعات في «جزر ديرة»، بما في ذلك منتجع على شاطئ البحر مكون من 800 غرفة وحديقة مائية عبر مشروع مشترك مع «ريو للفنادق والمنتجعات» الإسبانية، ومنتجع مكون من 600 غرفة عبر مشروع مشترك مع «سنتارا للفنادق والمنتجعات» التايلاندية.

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع «هيلتون» لإدارة فندق مكون من 250 غرفة و200 شقة مفروشة كلاهما يحمل علامة «دبل تري» في جزر ديرة. فضلاً عن المزيد من الصفقات القادمة في قطاع الضيافة.