«أرابتك» تفوز بعقود بـ 622 مليوناً من «داماك»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أرابتك القابضة عن فوز شركة أرابتك للإنشاءات التابعة لها بعقود من شركة داماك العقارية، بقيمة إجمالية 622 مليون درهم.

وفازت «أرابتك للإنشاءات» بعقد بقيمة 269 مليون درهم لإنشاء 455 فيلا في مجمع أكويا أكسجين، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال على الفور مع تحديد مدة 22 شهراً لإنجاز أعمال الإنشاءات.

كما فازت بعقود بقيمة 353 مليون درهم لإنشاء برجين سكنيين هما برج ريفا ريزيدنسير وبرج فيرا ريزيدينسير على قناة دبي، ويتكون كل منهما من 30 طابقاً، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال على الفور مع تحديد مدة 25 شهراً لإنجاز أعمال الإنشاءات.