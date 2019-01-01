360 ألف مسافر عبر «طيران الإمارات» في ٥ أيام

المصدر: دبي- البيان

يسافر أكثر من 360 ألف سائح ومسافر عبر طيران الإمارات، من خلال المبنى 3 بمطار دبي الدولي في الفترة من 1 إلى 5 يناير 2019.

ووفقاً لأرقام الحجوزات، فإن أكثر من 180 ألف مسافر سيغادرون دبي بعد قضاء احتفالات السنة الجديدة في الإمارة، في حين يستمر وصول الزوار القادمين بأعداد مماثلة على رحلات الناقلة خلال الفترة ذاتها، والتي تبدأ اليوم وحتى يوم السبت المقبل، للاستمتاع بفعاليات وعروض مهرجان دبي للتسوق، وسوف يكون غداً اليوم الأكثر ازدحاماً.

وتنصح طيران الإمارات عملاءها بالوصول مبكراً إلى المطار لإنهاء إجراءات سفرهم، واللحاق برحلاتهم في الوقت المحدد، خاصة مع كثافة حركة السيارات على الطرق الرئيسة في دبي خلال هذه الفترة من العام، وتفتح كاونترات الشركة لإنهاء إجراءات السفر قبل ست ساعات من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء هذه الإجراءات قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع.

وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة. وتتوفر للعملاء أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم على 16 كاونتراً ضمن مواقف السيارات خلال 24- 6 ساعات قبل موعد الإقلاع، كما يمكن للركاب المسافرين عبر المبنى رقم 3 اختيار تسليم أمتعتهم في واحد من 46 كاونتراً مخصصاً للركاب.

كما خصصت الشركة مناطق لإنهاء إجراءات سفر العائلات، تحتوي على 20 كاونتراً في المنطقة 2 بالمبنى 3.