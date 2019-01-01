11 مليار درهم استثمارات موانئ دبي العالمية في 2018

المصدر: دبي- البيان

قامت «موانئ دبي العالمية» المحفّز الرائد للتجارة العالمية الذكية باستثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 نحو (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة دعمت استراتيجية الشركة لتحقيق النمو المستدام في مجالات متنوعة. وتميز العام بالتركيز على تقنيات جديدة ثورية، ودعم المبادرات البيئية حول العالم.

ومن أبرز المشاريع خلال هذا العام، إطلاق «موانئ دبي العالمية كارغوسبيد» بالتعاون مع «فيرجن هايبر لووب ون»، واستلام قيادة هذه الشركة التكنولوجية الرائدة، والتحول الرقمي في العمليات التشغيلية ضمن محفظة الشركة العالمية التي تضم 78 محطة برية وبحرية عاملة مدعومة بأكثر من 50 نشاطاً ذا صلة في أكثر من 40 بلداً عبر قارات العالم الست.

كما شهد العام الإعلان عن تطوير نظام التخزين الطابقي المبتكر للحاويات في جبل علي، والإطلاق الناجح لمنصة استثمارات مشتركة بقيمة 4 مليارات دولار في الهند، والاستحواذ على شركات مكمّلة في أوروبا والهند والبيرو، ومشاريع تطوير موانئ الحاويات في أفريقيا. واستكملت «موانئ دبي العالمية» بنجاح عملية الاستحواذ على 100 % من «الأحواض الجافة العالمية».

وحظيت برامج تنمية الموارد البشرية بنصيب كبير من تركيز الشركة عبر قيامها بالتعاون مع جامعة «إيراسموس روتردام» لتطوير برنامج لتنمية المهارات الاستراتيجية، وبرنامج «20 أكسل» لاستقطاب ألمع العقول الشابة الإماراتية وإعدادها لأدوار قيادية مستقبلية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة معرباً عن سعادته بأداء الشركة:

«كان عام 2018 عاماً مفعماً بالنجاحات وفترة من النمو الاستراتيجي لـموانئ دبي العالمية في مختلف المجالات. فقد قطعنا أشواطاً كبيرة في مسيرة نمونا لنصبح شركة تركّز على التجارة الأكثر ذكاءً من أجل تحسين نوعية الحياة من خلال الخدمات اللوجستية القائمة على البيانات.

وتابع: «أدّى اهتمامنا المتواصل بتقنيات تمكين التجارة المستقبلية، إلى استلامنا لدور قيادي في شركة فيرجن هايبر لووب ون، شركاؤنا في تطوير موانئ دبي العالمية كارغوسبيد، وهو نظام نقل عالي السرعة سيحدث نقلة نوعية في أساليب التبادل التجاري.

وفي الوقت ذاته، اختتمنا هذا العام باعتماد تقنية ستحدث نقلة نوعية في تكديس وتخزين الحاويات في ميناء جبل علي الرائد. وعقب الاستكمال الناجح لتطبيقه، نخطط لاعتماده في جميع محطاتنا».

وأضاف:تميز عام 2018 بالتركيز على تعزيز شراكاتنا العالمية وعمليات الاستحواذ في عدد من المواقع والقطاعات.

حيث شهدت المنصة الاستثمارية للشركة استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار (11 مليار درهم ) في الهند مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية (إن آي آي إف) التابع للحكومة الهندية، والاستحواذ على شركة (كونتينينتال للمخازن) (نافا شيفا) المحدودة. وتمّت إضافة عدد من الشركات المكمّلة لحافظتنا العالمية في البيرو وفي أوروبا عبر (يونيفيدير غروب).

وتابع: تسارعت أنشطتنا في أفريقيا في ظلّ توقيع اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنفيذ المرحلة الأولى من منطقة صناعية وسكنية متكاملة في منطقة العين السخنة في مصر.

وسنقوم قريباً ببناء وتشغيل مركز حديث للخدمات اللوجستية بمساحة 1000 هكتار خارج باماكو في جمهورية مالي. أمّا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد أعلنا عن فوزنا بعقد امتياز لإدارة وتطوير ميناء جديد متعدد الأغراض في بانانا، وهو أول ميناء للمياه العميقة في البلاد على امتداد ساحلها الصغير البالغ 37 كيلومتراً.

وأردف: أخيراً وليس آخرا، أصبحت إثيوبيا من المساهمين في ميناء بربرة فيما نستثمر في البنية التحتية لتطوير ممر بربرة ليكون بمثابة بوابة تجارية لتلك الدولة غير الساحلية، التي تعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وبدأنا أعمال البناء لتوسعة ميناء بربرة، ونتطلع إلى مساعدة هذه المنطقة على تطوير إمكاناتها الاقتصادية.

وقال بن سليم: «تطوّرت أنشطتنا في كازاخستان، حيث وقّعنا اتفاقيتي عمل اطاريتين لإدارة منطقة اقتصادية خاصة في أكتاو، وكورجوس لتكون بمثابة نقاط عبور رئيسية لقطارات البضائع العابرة بين آسيا وأوروبا.

واستحوذت (موانئ دبي العالمية) على 51 % من الأسهم في المنطقة الاقتصادية الخاصة في كورجوس، و49 % من المنطقة الاقتصادية الخاصة في أكتاو، حيث تضطلع هاتان المنشأتان بدور هام في تعزيز الربط التجاري على امتداد طريق الحرير الجديد».

واستطرد قائلا: أما في الأمريكيتين، فقد اتفقنا على المرحلة المقبلة من توسعة محطة حاويات موانئ دبي العالمية برينس روبرت فيرفيو على الساحل المطل على المحيط الهادئ في كندا. وفي أوروبا، تمّ افتتاح محطة جديدة للرحلات البحرية السياحية في موانئ دبي العالمية ليماسول حيث توفّر منشآت وخدمات عالمية المستوى للمسافرين.

إضاءات وإنجازات

وتخلل العام الماضي العديد من الإنجازات حيث وقّعت مجموعة موانىء دبي العالمية مذكرة تفاهم مع حكومة اقليم «جامو وكشمير» الهندي لاستكشاف فرص التطوير في مجال البنية التحتية التجارية.

جاء توقيع المذكرة على هامش القمة العالمية للحكومات في فبراير 2018، وأعلن عنها سلطان أحمد بن سليم، خلال جلسة حوارية حول الحلول الذكية للتجارة العالمية، شاركه فيها راميش أبهيشيك، وكيل دائرة السياسة الصناعية والترويج، وزارة التجارة والصناعة الهندية، وسوجوي بوس الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند.

كما قام سلطان أحمد بن سليم والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فبراير 2018 بالتوقيع على اتفاقية إطار عمل تحدد جدولاً زمنياً واضحاً لإجراءات وخطوات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة صناعية وتجارية وسكنية متكاملة في العين السخنة في جمهورية مصر العربية والتي تمتد على مساحة 30 كيلومتراً مربعاً.

مشاريع مشتركة

استحوذت شركة»هندوستان إنفرالوغ الخاصة المحدودة«، المشروع المشترك بين موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية في الهند بعد شهرين من تأسيسها في مارس 2018 على حصة 90 % من مؤسسة»كونتينانتال ويرهاوسينغ«، شركة لوجستيات متعددة الوسائط في «نافا شيفا» في الهند، في حين تحتفظ عائلة «ريدي»، مؤسسو «كونتينانتال ويرهاوسينغ»، بحصة الـ 10% المتبقية وتظل تشارك في عمليات الشركة.

وتبلغ قيمة الصفقة أقل من 5% من صافي قيمة أصول موانئ دبي العالمية بحسب نتائج 2017 لكامل العام. كما استحوذت على شركة»كوسموس أجنسيا ماريتيما أس. إيه.سي «(سي إيه أم) بمبلغ قيمته 315.7 مليون دولار أمريكي.

وتملك»سي إيه أم«ومقرها في البيرو أعمال خدمات لوجستية (نبتونيا أس إيه و تريتون ترانسبورت أس إيه) تقدم حلولاً متكاملة لعملائها.

شراكات أوروبية

وقعت «موانئ دبي العالمية» في مايو 2018 مذكرة تفاهم مع ثلاث هيئات فرعية تابعة لجامعة «إراسموس يونيفيرسيتي روتردام» الهولندية حول برنامج تطوير مواهب جديدة يهدف إلى دعم تطوير الجيل المقبل من قادة الأعمال في المجموعة.

وستقوم المبادرة المشتركة التي تحمل اسم «إيفولف»، بتطوير مهارات قادة وحدات الأعمال والوحدات الإقليمية الطموحين عبر محفظة»موانئ دبي العالمية«التي تضم 78 ميناء في 40 دولة.

وقام رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس وسلطان أحمد بن سليم، بافتتاح محطة المسافرين السياحية الجديدة في «موانئ دبي العالمية -ليماسول». ستمكن المحطة الجديدة أكبر السفن السياحية في العالم من زيارة البلاد والرسو فيها لأول مرة.

وتوفر للركاب تسهيلات وخدمات نوعية عالمية المستوى، وتتألف من سبعة مبان ممتدة على مساحة 8205 أمتار مربعة. تم تصميم المحطة لتسهيل خدمات الترانزيت للسفن السياحية العابرة وخدمة السفن المتوجهة إلى قبرص.

برنس روبرت

أعلنت كل من موانئ دبي العالمية وميناء «برنس روبرت» في يونيو 2018 عن التوصل إلى اتفاق حول شروط اتفاقية مشروع تطوير المرحلة التالية من توسعة محطة «فيرفيو» التابعة لموانئ دبي العالمية-برنس روبرت.

ستعمل توسعة المرحلة»ب2«على زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة التي تعد ثاني أكبر محطة حاويات في كندا، لتصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) عند انجازها بالكامل بحلول عام 2022.

بوابة تجارية إلكترونية

أطلقت موانئ دبي العالمية من خلال شركتها التابعة «دبي التجارية العالمية» (دي تي وورلد)، في يوليو2018 بوابة تجارية إلكترونية جديدة ستساهم في تمكين التجارة وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في جمهورية الدومينيكان.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة «دي آر تريد» المشروع المشترك الذي تم تأسيسه بين «موانئ دبي العالمية-كوسيدو«ومحطة «هاينا» الدولية، بتطبيق نظام «موانئ» الذي يربط الخدمات اللوجستية بمنصة واحدة، والاستفادة من خبرات ومعارف»دبي التجارية العالمية«في تقديم المشورة والخدمات الاستشارية.

اتفاقية امتياز

أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي في أغسطس 2018 عدم قانونية وشرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية. وقضت المحكمة استمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة على الرغم من القانون رقم 202 الذي أصدرته الحكومة والمراسيم ذات الصلة لعام 2018.

وقد وجدت المحكمة هذا القانون والمراسيم التي أصدرتها الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير فعالة من الناحية القانونية.

كما أعلنت «موانىء دبي العالمية»، المحفز الرائد للتجارة العالمية، عن استحواذها على شركة «يونيفيدر إيه إس» التي تعد أكبر شبكة لوجستية لتشغيل سفن شحن الحاويات المتوسطة وسفن النقل البحري الساحلي قصير المدى في أوروبا.

حكم جديد

قضى حكم جديد أصدرته محكمة العدل العليا في لندن في سبتمبر 2018 بعدم أحقية حكومة جيبوتي التعامل مع اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية باعتبارها ملغاة وعدم استطاعتها تنحية المدراء في الشركة التي تدير محطة «دوراليه للحاويات دوراليه» دون موافقة من موانئ دبي العالمية.

وجاءت هذه الخطوة عقب دعوة حكومة جيبوتي لعقد اجتماع استثنائي بتاريخ 9 سبتمبر لاستبدال ممثلي موانئ دبي العالمية في مجلس إدارة شركة المشروع المشترك للمحطة التي تملك فيها حكومة جيبوتي 66٪ من الأسهم في حين تملك موانئ دبي العالمية نسبة 33%.

احتفالية ميناء بربره

انطلقت أعمال البناء والتطوير في ميناء بربره في جمهورية أرض الصومال في أكتوبر 2018 في احتفالية كبيرة خاصة بالمناسبة.

وأطلق رئيس جمهورية أرض الصومال موسى بيهي عبدي وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المرحلة الأولى من المشروع موجهين الشكر لكل المسؤولين الحكوميين والشركاء على دعمهم لانطلاق مرحلة جديدة من النمو والتنمية في الدولة.

تتضمن المرحلة الأولى من المشروع بناء رصيف بحري بطول 400 متر وساحة بمساحة رُبع مليون متر، وكذلك بناء منطقة حرة لتكون مركزاً محورياً لتجارة المنطقة.

صفقة الاستحواذ

أعلنت الشركة في ديسمبر2018 عن إغلاق صفقة الاستحواذ بنسبة 100% على شركة«يونيفيدر غروب»، وهي شركة خدمات لوجستية متكاملة تملك أكبر شبكة متنامية لسفن شحن الحاويات المتوسطة المشتركة والنقل البحري الساحلي قصير المدى في منطقة شمال أوروبا، وتتمتع بربط بحوالي 100 ميناء.

وأعلنت» موانئ دبي العالمية «ومجموعة» إس إم إس جروب «المتخصصة في الهندسة الصناعية، عن إطلاق مشروع مشترك سوف يسهم في تغيير طريقة مناولة الحاويات في الموانئ عبر نظام تخزين جديد وذكي سيتمّ تطبيقه للمرة الأولى في «محطة الحاويات رقم (4)» في ميناء جبل علي استعداداً لمعرض«إكسبو 2020 دبي»العالمي.

اجتماع افتراضي

عقدت»موانىء دبي العالمية) في أبريل 2018 أول اجتماع عام سنوي افتراضي للجمعية العمومية في مقرها في جبل علي، في إطار سعيها إلى تبني أحدث التقنيات الرقمية في تفعيل التواصل مع مساهميها وجميع أصحاب المصلحة.

وقد تمّ ربط المساهمين من جميع أنحاء العالم والمنطقة عبر الانترنت من خلال بث حي مباشر لوقائع الاجتماع السنوي للجمعية العمومية ترافق مع مؤتمر هاتفي، بهدف تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم حول إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والإطلاع على أداء الشركة واستراتيجية النمو المستقبلي التي تعتمدها والمشاركة الفعالة في القرارات التي تحدد مسارها وتوجهها.

ويعد هذا أول اجتماع سنوي افتراضي لجمعية عمومية في المنطقة.

إطلاق «موانئ دبي العالمية كارغوسبيد»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أبريل 2018 إطلاق «موانئ دبي العالمية كارغوسبيد»؛ النظام الأول من نوعه في العالم والذي يأتي تنفيذه بالشراكة بين «موانئ دبي العالمية» وشركة «فيرجين هايبرلوب وان» العالمية.

في خطوة من شأنها إحداث طفرة في مجال نقل البضائع براً بسرعة فائقة تقارب سرعة الشحن بالطيران وبتكلفة أقرب إلى تكلفة النقل بالشاحنات.

وتقوم فكرة النظام الجديد على تكنولوجيا «الهايبرلوب» وهي عبارة عن نظام نقل فائق السرعة، يعمل من خلال دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تصل سرعة المركبات داخلها إلى مستويات عالية تناهز 1000 كيلومتر في الساعة الواحدة، بما يفوق سرعة قطارات السكك الحديدية بنسبة تتراوح بين 200% إلى 300% وبما يعادل 300 متر في الثانية الواحدة.

وعلاوة على السرعة، فإن هذه التكنولوجيا تمتاز بعدة خصائص من أهمها أنها صديقة للبيئة.

حيث تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية بالكامل بدون أي انبعاثات ملوثة للبيئة، فضلاً عن كون تصميم النظام يراعي أعلى درجات كفاءة الاستخدام للطاقة، ما يجعله أقل تكلفة مقارنة بوسائل النقل التقليدية، في حين يتمتع النظام بأعلى درجات الأمان، حيث يعمل وفق تقنيات التحكم الذاتي ما يحد من الأخطاء البشرية ويقلل كذلك من نسب التأخير المحتملة في عمليات النقل.

كما أعلنت «فيرجين هايبرلوب ون»، الشركة الوحيدة التي طوّرت نظام هايبرلوب بشكل كامل وعلى نطاق واسع عالمياً، في نوفمبر 2018 عن انتخاب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، كرئيس مجلس إدارة جديد لها، وتعيين جاي وادلر، وهو أحد التنفيذيين الرواد في مجال النقل العام والتكنولوجيا على مستوى العالم، رئيساً تنفيذياً للشركة، وضمّه إلى مجلس إدارتها.