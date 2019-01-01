«ماجد الفطيم»: افتتاح «سيتي سنتر صحار» الشهر الجاري

المصدر: دبي - البيان

يشهد «سيتي سنتر صحار» المرحلة النهائية من أعمال الإنشاء، حيث من المقرر أن يفتتح أبوابه في يناير الجاري. ورحبت شركة «ماجد الفطيم» بالمهندس سالم بن حمد بن راشد الكندي، مدير عام مكتب تطوير صحار.

والمهندس محمد بن سالم بن علي المقبالي، مساعد مدير بإدارة الشؤون الصحية، والنقيب محمد بن حسن المرزوقي رئيس قسم الحماية المدنية بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الباطنة، الذين قاموا بزيارة تعريفية لمشروع «سيتي سنتر صحار» الذي تشيده الشركة باستثمار يبلغ 45 مليون ريال عماني.

والمركز سيضم أكثر من 120 متجراً، ومجمع فوكس سينما يتألف من 9 شاشات، إضافة إلى هايبر ماركت كارفور، والعديد من خيارات الترفيه والطعام المختلفة. والمشروع جزء من خطط «ماجد الفطيم» لتعزيز استثماراتها في السلطنة إلى 705 ملايين ريال عماني بحلول 2020.