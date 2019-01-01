«روّاد» و«الشارقة للتعليم» يطلقان «نجوم الأعمال»

أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، مبادرة «نجوم الأعمال»، وذلك بهدف تمكين طلبة المدارس والجامعات وتشجيعهم على خوض تجربة الاستثمار في قطاع ريادة الأعمال.

أطلق المبادرة الدكتور سعيد الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعبدالله الطنيجي، عضو مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، في واجهة المجاز المائية، بمشاركة 120 طالباً وطالبة، يعرضون نحو 40 مشروعاً، حيث تحولت أفكار الطلبة إلى واقع ملموس من خلال توفير وخلق بيئة عمل تنافسية بينهم تحاكي العالم الحقيقي للأعمال.

حضر الافتتاح حمد المحمود، مدير «روّاد»، وعلي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومحمد المُلا، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم بالإنابة. وأخضعت اللجنة المنظمة كافة المشاريع المشاركة لمعايير خاصة، وتعمل على تقييمها بشكل يومي عن طريق لجنة متخصصة تضم في عضويتها عدداً من رجال وسيدات الأعمال والشخصيات العامة.

ويتم توجيه الطلبة نحو كيفية تحقيق النجاح في المعرض، ومساعدتهم في تحقيق أعلى نسبة من المبيعات، من خلال مراعاة معيار الفكرة والمبيعات والكفاءة والجهد المبذول والالتزام بالشروط العامة مثل حسن التعامل مع المشاركين والمشرفين والعملاء، والالتزام بالنظافة العامة، والأوقات المحددة للمبادرة.

وقال سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة «روّاد»: ما وصلت إليه مبادرة «نجوم الأعمال» من نجاح هو نتيجة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاستثمار في الإنسان، الذي يعد المحرك الأساس للتنمية، فضلاً عن كونها تبرز أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في عملية بناء وإعداد رواد أعمال المستقبل.

ونوه بأهمية اتفاقية التعاون المشتركة بين مؤسسة «رواد» ومجلس الشارقة للتعليم.