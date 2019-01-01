«لارسن آند توبرو» تفوز بعقود بقيمة 299 مليون دولار في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

فازت الذراع الإنشائية لشركة لارسن آند توبرو بعقود للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 299 مليون دولار في المنطقة الخليجية.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على أكبر العقود في السعودية لإنشاء المحطات الفرعية بقدرة 115 كيلو واط مع خطوط النقل والدوائر الكبلية المرتبطة بها. والعقد الثاني يتمثل في تنفيذ مشروع تشغيل الكابل 132 كيلو واط لمحطة فرعية في دبي، كما أبرمت الشركة عقوداً مع سلطنة عمان لتنفيذ محطات الجهد العالي بالإضافة إلى إبرام عقد تنفيذ محطة فرعية بقدرة 275 كيلو واط في ولاية ساراواك في ماليزيا.

وفي الهند، حصلت الشركة على عقود الهندسة والمشتريات والبناء من مطورين لبناء مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 235 ميجاوات في تاميل نادو وراجستان.