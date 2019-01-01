إشغال كامل لفنادق دبي

المصدر: دبي- لؤي عبدالله

تشهد المرافق السياحية في دولة الإمارات بشكل عام، وفي دبي بشكل خاص نشاطاً غير مسبوق في أول أيام العام الجديد بدعم من تدفق الوفود والمجموعات السياحية من جميع أنحاء العالم على مراكز التسوق والمدن الترفيهية والمطاعم والشواطئ والحدائق العامة.

وتجاوز متوسط نسب إشغال فنادق دبي 95% في حين وصلت إلى الإشغال الكامل في الفنادق القريبة من مراكز التسوق والفنادق الشاطئية، إضافة إلى الفنادق التي تقع على شارع الشيخ زايد، وبالقرب من منطقة برج خليفة، واستحوذت السياحة المحلية والخليجية على حصة تصل إلى أكثر من 50% من إشغال الغرف.

وتؤكد المؤشرات أن حركة الازدحام على الأرض، رافقها نشاط في الأجواء، حيث تراوحت نسبة الحجوزات على العديد من الرحلات القادمة والمغادرة بين 90 - 100%، وتضاعفت أسعار تذاكر السفر على الرحلات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما استحوذت الوجهات الأوروبية ودول البلقان على الحصة الأكبر من الرحلات المغادرة.

واستنفرت المراكز التجارية في دبي والفنادق، جميع كوادرها في أول أيام العام، وطرحت المزيد من العروض التسويقية. وشهدت المخيمات السياحية الصحراوية إقبالاً متزايداً من قبل الوفود السياحية المحلية والأجنبية، في ظل الأجواء المعتدلة، التي تشهدها دبي الفترة الحالية.