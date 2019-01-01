1.2 مليار استلمتها «دانة غاز» في 2018

المصدر: الشارقة- البيان

استلمت شركة دانة غاز 324 مليون دولار (1.2 مليار درهم) من عملياتها في إمارة الشارقة ومصر وإقليم كردستان العراق خلال عام 2018، ما سيعمل على دعم خطط الشركة التوسعية وسياسة توزيع الأرباح النقدية لديها.

وأعلنت الشركة أن شركة «بيرل بتروليوم المحدودة» تسلمت خلال الربع الأخير من العام 2018 دفعة نقدية بقيمة 374 مليون درهم من مبيعات المكثفات والغاز البترولي المسال في إقليم كردستان العراق. وتمتلك «دانة غاز» حصة بنسبة 35% في بيرل بتروليوم، وبالتالي تبلغ حصتها 132 مليوناً.

وبذلك يرتفع مجموع المبالغ التي تلقتها بيرل بتروليوم خلال العام الجاري إلى 1.18 مليار، تبلغ حصة دانة غاز منها 414 مليوناً. وحتى تاريخه، ولا يوجد أي مستحقات متأخرة لشركة بيرل في إقليم كردستان العراق، حيث يتم استلام جميع المستحقات بانتظام.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «تعد الدفعات النقدية، التي استلمتها الشركة من عملياتها خلال العام إنجاز إيجابي، حيث ستعمل هذه المبالغ على دعم خطط الشركة التوسعية والتوزيعات النقدية المحتملة لديها».