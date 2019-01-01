«أبوظبي الأول» يحتفظ بلقب أكبر مدبر للقروض المشتركة في المنطقة 2018

المصدر: دبي - سيد صالح

احتفظ «أبوظبي الأول» في 2018 بلقبه كأكبر مدبر للقروض المشتركة إقليميا بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء. وأفادت الوكالة بأنه على الرغم من غياب «بنك أبوظبي الأول» عن أكبر صفقتي قروض مشتركة شهدتهما المنطقة في 2018، وهما قرض مشترك بقيمة 16 مليار دولار حصلت عليه الحكومة السعودية.

وقرض مشترك بقيمة 11 مليار دولار حصل عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلا أنه احتفظ بصدارته لقائمة البنوك المدبرة للقروض المشتركة في المنطقة خلال العام المنصرم، حيث أشرف على تدبير 35 قرضاً مشتركاً خلال 2018، بقيمة إجمالية 8.1 مليارات دولار. وجاء بنك «اتش إس بي سي هولدينغز» في المركز الثاني، حيث أشرف على تدبير 20 قرضاً بقيمة إجمالية 6.5 مليارات دولار.