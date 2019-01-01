«الطيران المدني» تمنح «فيرمونت عجمان» شهادة مهبط طائرات عمودية

المصدر: عجمان - البيان

منحت الهيئة العامة للطيران المدني فندق فيرمونت عجمان شهادة تسمح له باستخدام مهبط الطائرات العمودية فيه لأغراض تجارية. وأقيم احتفال خاص بهذه المناسبة في المهبط التابع للفندق أول من أمس.

حضر الاحتفال عدد من كبار الشخصيات، ومن بينهم صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وإسماعيل البلوشي، مساعد المدير العام لشؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، والكابتن سلطان الشامسي، مفتش عمليات المطار.

وعبد الرحمن القمزي، مفتش خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق؛ ومحمود حسين، الرئيس التنفيذي لشركة فالكون لخدمات الطيران، والكابتن جورج برنتزاس، كبير الطيارين المختص بالعمليات الداخلية ورحلات كبار الشخصيات والمدير المسؤول في شركة فالكون لخدمات الطيران، ولوكا باندكيشي، نائب رئيس لجنة الضيافة في شركة اس بي كي القابضة، وفرانسيس ديسجاردان، مدير عام فندق فيرمونت عجمان.

وقال صالح الجزيري: نهنئ فندق فيرمونت عجمان لحصوله على شهادة مهبط طائرات عمودية من الهيئة العامة للطيران المدني، ونحن واثقون أن هذا الاعتماد سيعود بالنفع على قطاع السياحة في الإمارة التي تشهد ازدهاراً كوجهة سياحية؛ ففي الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2018، ارتفع عدد النزلاء في فنادق عجمان بنسبة 13% وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 6% ليصل إلى 330 مليون درهم إماراتي.

ويتطلب الحصول على هذه الشهادة الالتزام بمعايير صارمة، حيث يجب أن تقتنع الهيئة العامة للطيران المدني بأن جميع عناصر السلامة التنظيمية والأساسية قد تمت معالجتها قبل إصدار شهادة المهبط وذلك لضمان أن مشغلي الطائرات العمودية يمكنهم الوفاء بالتزاماتهم.