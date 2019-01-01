«بلومبيرغ»: شركات الطاقة بالمنطقة تقترض في 2019 لتمويل التوسع

المصدر: دبي - سيد صالح

توقّع تحليل لوكالة «بلومبيرغ» أمس أن تلجأ شركات الطاقة الخليجية إلى المزيد من الاقتراض في العام الجديد، لتمويل خططها ومشروعاتها التوسعية.

وذكرت الوكالة أن شركات الطاقة في الإمارات وعُمَان والبحرين توسعت في الاقتراض وإصدار السندات خلال العام الماضي، واستأثرت شركات الطاقة في الإمارات بقروض قيمتها 9 مليارات دولار، من أصل 19.4 مليار دولار إجمالي قروض حصلت عليها شركات الطاقة بالمنطقة في 2018.

وأضافت أنه من المتوقع أن تواصل شركات الطاقة بالمنطقة الاقتراض خلال العام الجديد في ظل اعتزام الإمارات والسعودية والكويت استثمار نحو 600 مليار دولار بمشروعات الطاقة على مدى العقد المقبل، وفقاً لتصريحات سابقة للمسؤولين المعنيين في الدول الثلاث.