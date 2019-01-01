«ترافيل نيوز»: توقع زيادة شعبية الإمارات سياحياً في العام الجديد

المصدر: دبي- أشرف رفيق

أكد تقرير لموقع ترافيل نيوز أن السياحة ستظل مصدرا رئيسا للدخل للإمارات وأن شعبية الإمارات كمقصد سياحي ستزداد خلال العام الجديد 2019.

ويتوقع خبراء أن تضيف عوامل الجذب السياحي الجديدة الترفيهية والثقافية، وتحسين الربط مع العالم عن طريق الناقلات الوطنية، وما ينقله الزائرون العائدون بعد قضاء عطلات في الإمارات، هذا كله يساهم في زيادة الشعبية السياحية للإمارات ويعني جذب المزيد من السائحين.

وأشار التقرير إلى التوسع السياحي في الإمارات في ظل النمو المستمر في عدد السائحين، خاصة مع ارتفاع عدد الزائرين إلى الإمارات الأخرى غير دبي وأبوظبي. كما شهد إنفاق السائحين في الإمارات ارتفاعا خلال العام المنصرم. وأعرب الخبراء عن اعتقادهم بأن السياحية العالمية- الترفيهية والعلاجية، ستسجل نموا في 2019 بفعل التوسع الاقتصادي في الأسواق السياحية الموردة، ومنها الأسواق الموردة الى الإمارات.

وتشير أحدث إحصاءات مجموعة اكسبيديا الى أن عدد الزائرين من آسيا الى الإمارات في الربع الثالث من 2018، خاصة من الصين والهند، ارتفعت بشكل كبير، مما عزز مكانة الإمارات كمقصد سياحي عالمي. وقالت أورلا لي مدير إدارة الأسواق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا في مجموعة اكسبيديا إن الإمارات ستستمر كمقصد سياحي جذاب، خاصة للصينيين والهنود.

وسيسهم في ذلك ارتفاع طاقة النقل الجوي عن طريق الشركات الاقتصادية في الصين والهند، وتزايد فرص العمل، وجهود التسويق الاستراتيجي التي تقوم بها الإمارات. كما توقعت مؤسسة كوليرز الاستشارية في وقت سابق أن يصل معدل النمو السياحي إلى 13% في الفترة من 2019 حتى عام 2022.