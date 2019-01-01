شراكة استراتيجية مع أثيوبيا وحكومة أرض الصومال

المصدر: دبي - البيان

وقعت موانئ دبي العالمية وكل من حكومة أرض الصومال وحكومة أثيوبيا في دبي اتفاقاً في مارس 2018 تصبح بموجبه أثيوبيا شريكاً استراتيجياً في ميناء بربرة بنسبة 19%.

كما تستثمر في البنى التحتية اللازمة لتطوير «ممر بربرة» كبوابة تجارية إلى الدولة الداخلية التي تعد من واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30% في حين تستثمر أثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري.‬

كما وقعت موانئ دبي العالمية اتفاقاً نهائياً مع حكومة أرض الصومال لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير ميناء بربرة، وبموجب الاتفاقية سيتم بناء مشروع المنطقة الحرة على المرافق القائمة في موانئ دبي العالمية بربرة على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً.