تأسيس منصة مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية في الهند

المصدر: دبي- البيان

قامت موانئ دبي العالمية في يناير 2018 بتأسيس منصة استثمارية، بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية في الهند، للاستثمار في أنشطة الموانئ والمحطات وقطاع النقل واللوجستيات في الهند.

وستقوم المنصة باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار أميركي للاستحواذ على أصول وتطوير مشاريع في القطاع في الهند.

أطلقت موانئ دبي العالمية برنامجاً مكثفاً لبناء قدراتها الرقمية تماشياً مع استراتيجيتها لتبني التقنيات الحديثة وتعزيز جهود تنويع أعمالها على امتداد سلسلة التوريد من أجل تمكين التجارة العالمية.

وجعل انتقال البضائع أسهل وأسرع وأكثر فعالية من خلال الربط الذكي بين مختلف أنشطتها عبر محفظة أعمالها العالمية. ووفقاً للاتفاقية ستقوم موانئ دبي العالمية باستخدام تطبيقات Oracle السحابية لدعم برنامج التحول الرقمي واسع النطاق على امتداد عملياتها في جميع أنحاء العالم.