إطلاق مبادرة المستودعات الخضراء في المنطقة الحرة لجبل علي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية في المنطقة الحرة لجبل علي التابعة لها، في يونيو 2018 مبادرة المستودعات الخضراء، التي تعد الأولى من نوعها في الدولة، وتهدف إلى مساعدة الشركات على خفض بصمتها الكربونية.

تأتي هذه المبادرة لتعزز النمو المستدام طويل الأمد، الذي حققته موانئ دبي العالمية تماشياً مع الهدف التاسع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لإقامة بنى تحتية متطورة، وتحفيز الصناعات الشاملة المستدامة، وتشجيع الابتكار.

وانضمت «موانئ دبي العالمية» إلى المجلس العالمي للمحيطات «دبليو أو سي»، لتصبح بذلك أول شركة في القطاع تحظى بعضوية المجلس. وتعزز عضوية «موانئ دبي العالمية» في هذا التحالف الدولي متعدد القطاعات الرامي إلى ترسيخ مسؤولية المؤسسات نحو المحيطات.