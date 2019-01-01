أتلانتس النخلة يُشارك بسوق سفر في الكويت

المصدر: دبي - البيان

يشارك منتجع أتلانتس النخلة في دبي في سوق سفر الذي افتتحته مجموعة بودي للطيران في مجمع «الأفنيوز» في الكويت ويستمر 3 أيام.

وتأتي مشاركة منتجع أتلانتس النخلة في هذه المبادرة المهمة كونه من أهم الوجهات المفضلة للكثير من العائلات من مختلف أنحاء العالم. وبموقعه المتميز في جزيرة النخلة، يعد أتلانتس من أهم المنتجعات العائلية التي يقصدها الكويتيون نسبة لما يقدمه من تجارب ترفيهية متنوعة وإطلالة رائعة على الخليج.

وقالت ليندا عبد الحي، مدير العلاقات العامة، أتلانتس النخلة: «تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة لما يلعبه فندق أتلانتس من دور بارز في تعزيز قطاع السياحة في الإمارات وما حققته تجربته من نجاح كبير في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم. وستقوم عطلات الإمارات بإعداد عروض جذابة لدعم المبادرة.