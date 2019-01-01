«كابارول» تفتتح فرعاً بأبوظبي في 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «كابارول»، الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة الدهانات، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عزمها افتتاح فرع لها في أبوظبي خلال العام 2019، في ظل التطور العمراني في العاصمة، لتكون أقرب إلى أحد أسواقها الهامة في الدولة.

وقال موفق بليش المدير التجاري في شركة كابارول للدهانات، إن سوق الدهانات في الإمارات يتسم بديناميكية عالية، مدفوعاً بمنافسة إيجابية للفوز بمشاريع التطوير العقاري. ومن المتوقع أن يشهد السوق خلال العام المقبل نمواً متسارعاً للانتهاء من المشاريع قبل موعد معرض إكسبو 2020.

وأضاف: نخطط لافتتاح معرض جديد في أبوظبي، في إطار استراتيجيتنا للتوسع، التي شهدت إبرام عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية، خلال عام 2018 الذي تميز أيضاً بافتتاح معرض جديد في الشارقة، وتوقيع اتفاقيات شراكات في العراق والأردن والبحرين.