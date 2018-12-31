«آسيا تايمز»: قوة الجواز الإماراتي درس في الدبلوماسية

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «آسيا تايمز» التايلاندية أن القوة التي يتمتع بها جواز السفر الإماراتي تعطي دروساً للدول العربية الأخرى في كيفية النهوض بمكانتها الدولية.

ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً عن قوة جواز السفر الإماراتي، بعد أن صار رسمياً هو الجواز الأقوى عالمياً، وفقاً لأحدث تصنيف لمؤشر «ذي باسبورت إنديكس»، الصادر مطلع الشهر الجاري، حيث بات المواطنون الإماراتيون قادرون على دخول حوالي 84% من دول العالم من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرات دخول مسبقة من هذه الدول.

وأوضح التقرير أن الإمارات عملت باجتهاد كي يصل جواز السفر الصادر عنها إلى هذا التصنيف المرموق، حيث عززت مكانة اقتصادها ومكانتها كدولة بصفة عامة بين المجتمع الدولي. وسلط التقرير الضوء أيضاً على دور الدبلوماسية الإماراتية في تحقيق هذا النجاح، حيث ساهمت جهودها الدؤوبة في تعزيز العلاقات الدولية التي تربط بين الإمارات ومختلف دول العالم.

كما أضاف التقرير أن الإمارات، ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أطلقت «مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي»، التي تهدف إلى وضع جواز سفر دولة الإمارات ضمن قائمة أقوى 5 جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021، ما يعني أن المبادرة تجاوزت هدفها قبل موعد تحقيقه بثلاث سنوات.