بحث آفاق التعاون بين الهيئة العربية للاستثمار الزراعي ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

المصدر: دبي- البيان

بحث محمد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي خلال استقباله جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أمس، بالمقر الإقليمي للهيئة بدبي آفاق التعاون المثمر بين الهيئة والمجلس في المجالات، التي تعزز فرص الاستثمار، وتم الاتفاق على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين قريباً تتعلق بالترويج وآلية عمل مشترك مع الهيئة.

وتم التعريف بمجالات عمل الهيئة والفرص الاستثمارية المتوفرة لديها بالدول العربية، وقدم المزروعي عرضاً لنظام العمل بالهيئة وحجم استثمارات الهيئة بالدول العربية والشركات التابعة لها، ورحب بالتعاون والشراكة مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في مشاريع الهيئة القائمة والمستقبلية وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المجالات التي تسهم في دعم وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

من جانبه، أكد جمال الجروان الاستعداد التام للتعاون مع الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي في المجالات المشتركة بين الجانبين خاصة في ما يتعلق بالجانب الاستثماري، موضحاً أن المجلس شكل همزة وصل قوية بين المستثمرين الإماراتيين وحكومات الدول التي يستثمرون فيها، ونجح في مواجهة العديد من التحديات والصعوبات التي واجهتهم، كما يعمل المجلس على اطلاع المستثمرين الراغبين على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة للإمارات وبين الجهات والشركات الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، إضافة إلى المساهمة في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج عبر تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي، وصولاً لرفع معدلات الاستثمار في بعض الدول وتذليل ما يواجه الاستثمارات الإماراتية من عقبات وتحديات، بما يعزز المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات ويرسخ مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي.

وأكد الجروان أن الفترة الأخيرة شهدت تجارب ناجحة لاستثمارات العديد من الشركات بمجال الزراعة داخل الدولة وخارجها، أبرزها شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة وشركة جنان وشركة الخليج للسكر، ما يشجع العديد من الشركات على العمل بالقطاع الزراعي، وضخ المزيد من الاستثمارات.