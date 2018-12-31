«تنظيم الاتصالات» تعقد جلسة تمهيدية لإطلاق هاكاثون الإمارات 2019

المصدر: دبي - البيان

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جلسة تمهيدية لهاكاثون الإمارات 2019، الذي سيقام تحت شعار «بيانات من أجل السعادة»، في مقر الهيئة في دبي، بحضور شركائها الاستراتيجيين من عدد من الجهات الاتحادية والحكومات الإلكترونية المحلية والجامعات الوطنية.

جاءت الجلسة بهدف رسم الملامح العامة لهاكاثون الإمارات 2019، والاطلاع على آخر المستجدات بشأن التحضيرات. ونوقشت خلالها أهم محاور التحديات التي سيطرحها الهاكاثون في دورته الثانية.

وقدّم سالم الحوسني، نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات – قطاع الحكومة الذكية بالإنابة، عرضاً لنتائج هاكاثون الإمارات في دورته السابقة 2018، والدروس المستفادة من التجربة، وأشاد بالتعاون الرفيع بين مختلف الجهات المشاركة، معبّراً عن أمله بأن يكون هاكاثون 2019 استمراراً لمسيرة النجاح التي انطلقت العام السابق.

وعرض فريق الخبراء المكلف بالإشراف على الهاكاثون رؤيتهم للدورة الجديدة التي ستقام بالتزامن مع شهر الابتكار. وحدد الفريق المهام المطلوبة من مختلف الأطراف لتحقيق النجاح المطلوب، ثم طرح نقاشاً مفتوحاً عن التحديات التي سيتم طرحها أمام المتسابقين في الهاكاثون، والتي ستكون منبثقة من الحاجات المحلية والأولويات الحكومية والتوجهات العليا للدولة.

وقال حمد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «شهدت الإمارات في الآونة الأخيرة تقدماً كبيراً في العديد من المجالات التقنية والعلمية، ويعتبر هذا التقدم ترجمة حقيقة لنجاح استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة بهدف تحقيق الخطة المئوية للإمارات 2071».

وستقام فعاليات الأسبوع الأول لهاكاثون في أبوظبي، أما الأسبوع الثاني فسيقام هاكاثون رأس الخيمة والفجيرة، أما الأسبوع الثالث فسيشهد هاكاثون الشارقة وعجمان وأم القيوين، بينما يشهد الأسبوع الرابع هاكاثون دبي، على أن يقام الحفل الختامي للهاكاثون في 3 مارس بالتزامن مع اليوم العالمي للبيانات المفتوحة. وتقوم فكرة الهاكاثون على تكوين فرق عمل مصغرة تمثل مختلف فئات وشرائح المجتمع كافة للعمل على تطوير حلول وأفكار في المجالات التي يحددها الهاكاثون.