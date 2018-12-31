«إرنست ويونغ» تطلق النسخة الثانية من جائزة «سيدة العام»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «إرنست ويونغ» ومجلس الشباب التابع لها، الذي جرى تشكيله بدعم من مجلس الإمارات للشباب، نسختها السنوية الثانية من مسابقة «سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي» في الإمارات.

وتشجع هذه المبادرة السيدات الإماراتيات على السعي للعمل في القطاع الخاص لا سيما بمجال خدمات المعاملات وتمويل الشركات. وتفتح المسابقة أبوابها أمام الطالبات الإماراتيات اللواتي أكملن دراساتهن الجامعية أو لديهن شهادة في المحاسبة أو التمويل أو الاقتصاد أو العلوم السياسية، على أن تكون فترة تخرجهن قبل يناير 2020.

وبالنسبة المسجلات ببرامج الدراسات العليا أو الماجستير، فيجب أن يكن قد تخرجن بالفعل أو سيتخرجن قبل يناير 2020 ولديهن خبرة عملية تبلغ 6 أشهر أو أقل. ويمكن مراجعة شروط الأهلية وإرسال رسالة إلى campus@ae.ey.com.