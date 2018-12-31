رحلات ترويجية لمدينة عجمان الإعلامية الحرة في الهند

المصدر: عجمان - البيان

اختتمت مدينة عجمان الإعلامية الحرة مؤخراً سلسلة ناجحة من اللقاءات والعروض الترويجية، التي عقدتها في ثلاث من أهم المدن في جمهورية الهند، في إطار خططها التوسعية الجغرافية والاستراتيجية الدولية، لتجذب بذلك اهتماماً وفرصاً قوية للاستثمار من كبريات الهيئات والاتحادات التجارية والمستثمرين في المجال الإعلامي المحتملين من جميع أنحاء الهند.

وقاد الوفد محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، يرافقه ريتشي سومايا المستشار التجاري، وناصر راشد رئيس قسم التراخيص والشؤون العمالية.

ونظَّم الوفد «لقاءات وعروضاً ترويجية» في 3 من كبريات المدن الاستراتيجية والتجارية والإعلامية في الهند وهي تشيناي ونيودلهي ومومباي، استعرض خلالها أبرز خدمات المدينة ومميزاتها الاستثمارية في مجالات الاستثمار الإعلامي والرقمي، وحظي الوفد بتعاون العديد من الهيئات والاتحادات التجارية الهندية، كما رحب به وبضيوف المنتديات عدد من كبار المسؤولين الرسميين والخبراء من مجتمع المال والأعمال الهندي.

وقال الهاشمي: ركزنا خلال جولتنا على الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات الهندية في إمارة عجمان بشكل خاص والدولة بشكل عام. ونظَّمنا سلسلة من «اللقاءات الاستثمارية» بصفتها عنصراً حيوياً من عناصر حملة ترويجية واسعة النطاق في الهند، تتماشى مع المهمة الاستراتيجية لمدينة عجمان الإعلامية الحرة لتسويق خدماتها وتسهيلاتها ذات المستوى العالمي لصناعة الإعلام والاستثمار الإعلامي.

وأكد الوفد استعداد المدينة لتقديم كل التسهيلات والترتيبات التي تؤمن أفضل الخدمات والمنتجات للمستثمرين المحتملين من الهند.