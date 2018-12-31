1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.3 مليار درهم أبرزها رهون بقيمة 1.1 مليار درهم من خلال 86 إجراءً. وشهدت الدائرة تسجيل 74 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 100 مليون درهم و59 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 100 مليون.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة المركاض ومبايعة بقيمة 10 ملايين بمنطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم تلتها الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين والثالثة جميرا الأولى بتسجيلها مبايعة بقيمة 6 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين بمنطقة برج خليفة ومبايعة بقيمة 4 ملايين بمنطقة الوصل.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم تلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 3 ملايين والثالثة برج خليفة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.1 مليار درهم منها 36 رهن أراض بقيمة 1.05 مليار و50 رهن فلل وشقق بقيمة 50 مليوناً أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 990 مليوناً ورهن بمنطقة الكرامة بقيمة 34 مليوناً.