خطط لتطوير «بايبر ورلد الشرق الأوسط 2019»

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط طرح مبادرات أكثر ابتكارية وإثارة، في إطار خططها لتطوير «بايبر ورلد الشرق الأوسط» الذي يقام في الفترة من 18 إلى 20 مارس 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتعود جميع الفعاليات الدائمة مجدداً، إلى جانب عدد من الفعاليات الجديدة في العام المقبل، أبرزها مركز الهدايا المؤسسية الذي يستهدف الشارين المميزين. ستضم المنطقة المصممة حصرياً ناحية وسط المعرض صفاً من صانعي وموردي منتجات الهدايا المؤسسية الراقية، بدءاً من الحلويات الفاخرة والأدوات عالية التقنية، إلى الإكسسوارات والسلع الجلدية المتخصصة الفريدة.

وقالت ألكسندريا روبنسون، مدير معرض «بايبر ورلد الشرق الأوسط»: تعد مسابقة علبة الألغاز ومركز الهدايا المؤسسية مثالاً على استمرار تطور المعرض، حيث نستلهم من ونأسر خيال المحترفين عبر مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة ذات الصلة. ويقدم المعرض ما يرضي كافة المعنيين بالقطاع سواء تاجر الجملة، الموزع، الشركة أو المستخدم التجاري النهائي أو شاري الهدايا المؤسسية أو مالك متاجر الدمى ومنتجات الأطفال والرضع. وسنواصل الاستفادة من أوجه التآزر بين مختلف الصناعات لتقديم المزيد من فرص التواصل للعارضين والزوار.