محللون: عام أول سلس لضريبة القيمة المضافة في الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

أجمع محللون على نجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، بعد أن أتمت عاماً كاملاً منذ بدء تطبيقها في الدولة بصفة رسمية مطلع العام الجاري.

وأكد الخبراء أن تطبيق الضريبة في الدولة اتسم بالسلاسة والشفافية وتكلل بالنجاح. وقالت نيراف شاه، مديرة شركة «فيم أدفايزوري» للاستشارات أن الهيئة الاتحادية للضرائب أدت عملاً ناجحاً للغاية في إدارتها لعملية فرض ضريبة القيمة المضافة هذا العام. وأضافت قائلة: «كانت الهيئة نشطة وفعالة في إصدار إرشادات للممولين، وهو الذي ساعدهم كثيراً في فهمهم للضريبة. كما نجحت الهيئة أيضاً في توضيح بعض النقاط الملتبسة فيما يتعلق بتطبيق الضريبة وبالتسجيل لدى الهيئة. وفي المجمل، مر العام الأول للضريبة بصورة سلسة».

وبدوره، قال أنوراج تشاتورفيدي، المدير الشريك في شركة «تشارترد هاوس تاكس كونسالتنانسي» للاستشارات الضريبية إن التحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافة كان تحدياً أمام الشركات العاملة بالدولة، إلا أنه صار أمراً سهلاً بدعم الهيئة والإرشادات التي وجهتها إلى هذه الشركات».

وأضاف بقوله: «لقد نجحت الهيئة تماماً في تسجيل أكبر عدد ممكن من الشركات العاملة بالدولة في ضريبة القيمة المضافة».