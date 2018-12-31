فيديوهات زوار منطقة برج خليفة الأكثر مشاركة على «سناب شات»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

كشفت ميزة الخريطة المتاحة عبر تطبيق «سناب شات»، عن تصدّر منطقة برج خليفة لأكثر مقاطع الفيديو مشاركة عبر التطبيق. وتستعد منطقة برج خليفة اليوم لاستقبال احتفالات بداية العام الميلادي الجديد 2019، بأحد أكثر عروض الألعاب النارية إبهاراً ومشاهدة في العالم. وأحاطت الألوان البرتقالية والحمراء الحارّة منطقة برج خليفة في خريطة سناب شات في مؤشر على أنها أكثر منطقة يتم فيها التقاط وتحميل محتويات الفيديو في الدولة التي تشير بيانات حديثة للشركة لوجود أكثر من مليون مستخدم نشط يومي لسناب شات فيها.

وتسمح تقنية الخريطة المتوفرة منذ يونيو العام الماضي للمستخدمين العثور على الأصدقاء أو مشاهدة محتويات الفيديو الحديثة عن الحفلات والمناسبات أو الأحداث العاجلة التي يلتقطها ويقوم بمشاركتها المستخدمون من مختلف دول العالم من خلال «قصصنا»، Our Story.

وتعمل الخريطة، التي تروّج لها الشركة على أنها «طريقة جديدة كلياً لاستكشاف العالم»، مع الأشخاص الذين يرغبون بتفعيلها وكشف مواقع تواجدهم خلال إعدادات التطبيق، وفي حال تمّت مشاركة الكثير من المنشورات من نفس الموقع، يمكن النقر على الشاشة لإظهار الأحدث فالأحدث من المقاطع.

وتؤكّد الشركة أن التطبيق لن يتتبع حركة المستخدمين وتنقلهم من مكان لآخر، حيث يتم تحديث الموقع الجغرافي عند فتح التطبيق فقط.

ويمكن الوصول لخريطة سناب شات من شاشة الكاميرا الافتراضية عبر الضغط بالأصبعين نحو الداخل لعرضها، ليتمكن المستخدم من مشاهدة قصص الأصدقاء الذين اختاروا مشاركة موقعهم الجغرافي من خلال «خريطة سناب»، حيث تظهر على الخريطة أيقونة خاصة بكل شخص مع مكان تواجده وبالضغط على أي شخص تظهر منشوراته الأخيرة. ويمكن للمستخدم مشاركة موقعه مع مجموعة من الأصدقاء، أو جميع الأصدقاء، فضلاً عن إمكانية إخفاء الموقع من خلال تفعيل وضع «Ghost Mode».

وتحاول الشركة جذب المزيد من المستخدمين، وإضافة خصائص تهدف إلى زيادة الوقت الذي يمضيه المستخدمون على التطبيق الذي يتم من خلاله التقاط أكثر من 3 مليارات مقطع يومياً.