«موجة من الأثير».. جناح لاتفيا في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - بشار باغ

اختارت لاتفيا رسمياً التصميم النهائي لجناحها في إكسبو 2020، وتم تصميم الجناح الذي يحمل اسم «الأثير» على شكل موجة تضم جزراً متعددة تحت سقف واحدة ومساحة مفتوحة، بحيث تضم الجزر عدة مكونات تشمل الطبيعة والتقنية والخبرات الفكرية وفرص الأعمال.

وأوضح معهد الهندسة المعمارية في ريغا، الجهة المنفذة للتصميم، أن فكرة الجناح تستبعد الاعتماد على الموارد المادية، وتهدف إلى إبراز لاتفيا كموطن للموارد الفكرية، وتسليط الضوء عليها كدولة مستقبلية.

وأعلن اتحاد غرفة التجارة والصناعة في لاتفيا، عن اختيار التصميم الفائز بعد منافسة استقطبت 17 نموذجاً هندسياً، ويتولى الاتحاد إدارة مشاركة لاتفيا في معارض إكسبو الدولية. وتبلغ الميزانية التي تم رصدها لجناح لاتفيا في إكسبو 2020 ما يناهز 18 مليون درهم (4.3 ملايين يورو).