الناقلات الوطنية تترقب استئناف الرحلات إلى دمشق

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تترقب الناقلات الوطنية تقييم الهيئة العامة للطيران المدني للوضع في مطار دمشق لاستئناف الرحلات. وقالت الهيئة إنها تقيم الوضع لاستئناف الرحلات إلى دمشق. وتعمل الهيئة على تقييم وضع المطار من خلال لجنة متخصصة لتحديد إمكانية استئناف الرحلات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بناء على تقرير اللجنة. وقال متحدث باسم طيران الإمارات «إن الشركة تراقب الوضع عن كثب، وليس لديها حالياً أي تطور جديد في هذا الشأن».

وأكد متحدث باسم «الاتحاد للطيران»، أن الشركة ليس لديها خطط فورية في الوقت الراهن لاستئناف الرحلات إلى دمشق.

وأضاف : نراقب الوضع باستمرار عن كثب، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية من خلال القنوات الاعتيادية.

وقال متحدث بإسم فلاي دبي:» الشركة تتبع تعليمات الهيئة ونحن مستمرون في مراقبة الأوضاع هناك». وكانت الشركات الوطنية علقت الرحلات إلى دمشق عام 2012 بسبب المخاوف الأمنية.