ارتفاع قياسي للاحتياطي الدولي إلى 404 مليارات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

سجلت الاحتياطيات الدولية للإمارات مستوى قياسياً بنهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث قفزت إلى 404.3 مليارات درهم وهو أعلى احتياطي خلال السنوات الخمس الماضية، وتحديداً منذ ديسمبر 2014، وذلك وفقاً للبيانات المصرفية والنقدية لشهر نوفمبر الصادرة عن المصرف المركزي أمس، والتي كشفت عن ارتفاع الاحتياطيات بنحو 76 ملياراً بنمو 23.2% خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى نوفمبر 2018.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية شهر نوفمبر الماضي، إلى 1.511 تريليون درهم مقابل 1.452 تريليون بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 58.9 ملياراً بنمو 4%.

وأكدت الإحصاءات زيادة ائتمان القطاع الخاص إلى 1.154 تريليون بنهاية نوفمبر بنمو 4.44%، كما ارتفع الإقراض لقطاع الأعمال والصناعة إلى 791.3 ملياراً بنمو 5.8%، كما ارتفع الإقراض للحكومة إلى 190.7 ملياراً بنمو 8.7%، كما زاد رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية بنهاية نوفمبر إلى 1.08 مليار. وأكد المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة واصلت توسعها في خطابات الضمان خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 100 مليار و995 مليون درهم مقابل 84.6 ملياراً بنهاية ديسمبر 2017 بنمو 19.8%.

وأفادت الإحصاءات بزيادة الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة لتصل إلى 677 ملياراً و558 مليوناً بنهاية نوفمبر بنمو 17.2%، وارتفاع الودائع لدى البنوك بنهاية نوفمبر إلى تريليون و738 ملياراً و763 مليوناً بنمو 6.9%.

كما ارتفعت ودائع المقيمين في البنوك الوطنية إلى تريليون و373 ملياراً و940 مليون درهم بنهاية نوفمبر 2018 بزيادة قدرها 112 ملياراً و563 مليوناً.

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