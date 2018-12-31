دبي ثاني أفضل وجهة سياحية فاخرة في العالم 2019

المصدر: دبي-وائل الخطيب

حلت دبي في المركز الثاني في قائمة أفضل الوجهات السياحية الفاخرة التي تستوجب الزيارة في 2019 بعد طوكيو، وفقاً لموقع «Luxury Travel Blog» البريطاني المتخصص في السفر والسياحة العالميين، متفوقة على لوس أنجلوس، وكرواتيا، وسدني، وكولون الألمانية، وصوفيا، وإدنبرة، وتورنتو، وأوساكا.

وقال الموقع: «مع ارتفاع أكبر عجلة دوارة في العالم، تتشكل الجزر الضخمة مثل جزر النخلة وجزر العالم، والفنادق الفخمة التي لا يسعك إلا الانبهار بها، فدبي هي مثال للتألق، والمدينة التي ينبغي رؤيتها». وأضاف: «مع وجود ناطحات سحاب تنتمي إلى عصر الفضاء، والعجائب الشتوية الكاملة ومنتجع التزلج الداخلي (في محيط من الصحراء)، وأكبر مركز تسوق، وأطول مبنى في العالم، يجب أن تكون دبي واحدة من أكثر مدن العالم زيارة».

وفي نفس الإطار، تصدرت مدن العالم في قائمة أفضل الوجهات الترفيهية نشرها موقع «Travel Pulse» وضمت 14 وجهة عالمية، ومنها مايوركا، وبانكوك، وباريس ونيويورك ولندن وطوكيو، كما تصدرت العالم من حيث المدينة الأكثر رحابة لتناول الطعام والتسوق.