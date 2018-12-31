1.3 مليار دولار قروض لـ «أدبتيو إيه دي» و«أمريكانا»

المصدر: دبي- سيد صالح

حصلت شركة «أدبتيو إيه دي إنفستمنتس» الإماراتية، والشركة الكويتية للأغذية التابعة لها «أمريكانا»، على قروض بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار، لسداد قرض، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».

وحصلت «أدبتيو إيه دي» على 673 مليون دولار من صناديق آمنة كبرى. ويُستَحَق سداده في مايو 2023، فيما حصلت «أمريكانا» على 627 مليون دولار، من بنك إسلامي ويُستَحَق سداد هذا الجزء في ديسمبر 2025. وقامت بنوك «أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، و«المشرق» و«سامبا» بتدبير إجمالي القروض.

يذكر أن محمد العبار، رئيس شركة «إعمار العقارية»، يتولى منصب رئيس شركة «أدبتيو إيه دي إنفستمنتس».