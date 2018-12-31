«دانة غاز» تتسلم 162.4 مليون درهم من مصر

المصدر: الشارقة-البيان

تسلمت شركة «دانة غاز» أمس دفعة جديدة بقيمة 44.3 مليون دولار (162.4 مليون درهم) من عملياتها في مصر، تتضمن 35 مليون دولار بهدف سداد مستحقاتها المتأخرة.

وشحنة المكثفات هي خامس شحنة من المكثفات تبيعها الشركة خلال عام 2018، ليبلغ مجموع المبالغ المستلمة من مبيعات شحنات المكثفات 54 مليون دولار خلال العام 2018.ويبلغ إجمالي المبالغ المستلمة من مصر 199 مليون دولار (728.68 مليون درهم) منذ بداية العام مقارنة بـ164 مليون دولار في العام 2017، بزيادة نسبتها 21٪ على أساس سنوي.

وبذلك ينخفض إجمالي مستحقات الشركة المتأخرة في مصر إلى أدنى مستوى منذ 2011، وتأمل الشركة أن تحصل على دفعات إضافية ما سيؤدي إلى سداد مستحقات الشركة بالكامل كما تم الاتفاق عليه.