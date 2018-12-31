59 ملياراً الائتمان المصرفي في 11 شهراً بنمو 4 %

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية شهر نوفمبر الماضي، إلى 1.511 تريليون درهم مقابل 1.452 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 59 ملياراً بنمو 4%، وذلك وفقاً لإحصاءات البيانات المصرفية والنقدية لشهر نوفمبر الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وأكدت الإحصاءات زيادة ائتمان القطاع الخاص إلى 1.154 تريليون درهم بنهاية نوفمبر مقابل 1.105 تريليون بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 49 ملياراً بنمو 4.44%، كما ارتفع الإقراض لقطاع الأعمال والصناعة من 747.5 ملياراً إلى 791.3 ملياراً بزيادة 43.7 ملياراً بنمو 5.8%، وارتفع الإقراض للحكومة من 175.4 ملياراً إلى 190.7 ملياراً بنهاية نوفمبر بزيادة قدرها 15 ملياراً و291 مليون درهم بنمو 8.7%.

وسجلت الاحتياطيات الدولية للإمارات مستوى قياسياً بنهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث قفزت إلى 404 مليارات و323 مليون درهم وهو أعلى احتياطي خلال السنوات الخمس الماضية منذ ديسمبر 2014.

وكشفت الإحصاءات، عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية للإمارات بنحو 76 مليار درهم وبنسبة 23.2% خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى نوفمبر 2018.

وبدأت الاحتياطيات الدولية للإمارات العام الجاري 2018 مرتفعة وواصلت ارتفاعها خلال الربعين الأول والثاني لتصل إلى 369 ملياراً و95 مليون درهم، وبلغت بنهاية سبتمبر أعلى مستوياتها، حيث وصلت إلى 401 مليار و537 مليوناً إلا أنها ارتدت نحو التراجع لتصل بنهاية أكتوبر إلى 390 ملياراً و537 مليوناً، لكنها ارتدت مرتفعة سريعاً بنهاية نوفمبر لتحقق أعلى مستوياتها التاريخية لتصل إلى 404 مليارات و323 مليوناً.

وتضم الاحتياطيات الدولية للإمارات 3 أنواع هي سبائك الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، والنقد والودائع وغيرها من أدوات النقد والدفع المقومة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية في الأسواق العالمية، والأوراق المالية المقومة بالعملات الأجنبية التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية وشركاتها ومؤسساتها أو المؤسسات النقدية والمالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات ويمكن تداولها في الأسواق العالمية.

وأشارت الإحصاءات إلى زيادة رصيد المصرف من السبائك الذهبية، حيث بلغ بنهاية نوفمبر 1.08 ملياراً مقابل 1.077 مليار. وأكد المصرف على أن البنوك واصلت توسعها في خطابات الضمان التي تصدرها لعملائها من المؤسسات والشركات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية خلال الشهور الأحد عشر الأولى لتصل إلى 100 مليار و995 مليوناً مقابل 84.6 ملياراً بنهاية ديسمبر 2017 بنمو 19.8%. ويعكس توسع الجهاز المصرفي في إصدار خطابات الضمان النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة منذ بداية العام الجاري.

وأكدت الإحصاءات زيادة الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة لتصل إلى 677 ملياراً و558 مليون درهم بنهاية نوفمبر 2018 مقابل 578 ملياراً و989 مليوناً بنهاية ديسمبر 2017 بنمو 17.2%..

وكشفت بيانات المصرف عن ارتفاع الودائع لدى البنوك بنهاية نوفمبر إلى تريليون و738 ملياراً و763 مليوناً مقابل تريليون و627 ملياراً و277 مليوناً بنمو 6.9%.

وارتفعت ودائع المقيمين في البنوك الوطنية من تريليون و261 ملياراً و377 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى تريليون و373 ملياراً و940 مليوناً بنهاية نوفمبر 2018 بزيادة قدرها 112 ملياراً و563 مليوناً، كما زادت ودائع غير المقيمين إلى 169 ملياراً و715 مليوناً مقابل 158 ملياراً و466 مليوناً بزيادة قدرها 11 ملياراً و249 مليوناً، بينما تراجعت ودائع المقيمين لدى البنوك الأجنبية إلى 161 ملياراً و250 مليوناً بنهاية نوفمبر مقابل 174 ملياراً و223 مليوناً بنهاية ديسمبر، بينما ارتفعت ودائع غير المقيمين في البنوك الأجنبية إلى 33 ملياراً و58 مليوناً مقابل 33 ملياراً و200 مليوناً بنهاية ديسمبر 2017.

وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي بنهاية نوفمبر الماضي بلغ 24 مليوناً و603 آلاف و488 شيكاً بقيمة تريليون و196 ملياراً و268 مليون درهم مقابل 28 مليوناً و836 ألفاً و237 شيكاً بقيمة تريليون و437 ملياراً و710 ملايين درهم بنهاية ديسمبر 2017.

وأظهرت البيانات أن البنوك العاملة بالدولة حافظت بنهاية نوفمبر على عدد موظفيها، حيث بلغ عدد الموظفين 35 ألفاً و791 موظفاً بنهاية نوفمبر، وهو نفس العدد لشهر أكتوبر، بينهم 30 ألفاً و232 موظفاً في البنوك الوطنية و5559 موظفاً في البنوك الأجنبية، وظل عدد البنوك الوطنية ثابتاً عند 22 بنكاً، بينما تراجع عدد فروعها من 771 فرعاً بنهاية ديسمبر إلى 751 فرعاً بنهاية نوفمبر، وظل عدد فروع البنوك الوطنية بأبوظبي ثابتا عند 261 فرعاً، بينما تراجع عدد فروع بنوك دبي من 311 إلى 297 فرعاً، وفروع بنوك الشارقة من 108 إلى 104، وفروع بنوك الفجيرة من 28 إلى 26 فرعاً، أما البنوك الأجنبية فقد بلغ عددها 27 بنكاً، وتراجع عدد فروعها إلى 81 فرعاً مقابل 82 فرعاً بنهاية ديسمبر 2017 وكان هذا الفرع في أبوظبي.

20 %

نمو خطابات الضمان البنكية

1.08

مليار درهم رصيد الذهب

17.2 %

زيادة الأصول الأجنبية

1.73

تريليون الودائع بنمو 6.9 %