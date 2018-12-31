10 % نمو التحويلات المالية خلال موسم العطلات

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

قدّر خبراء ومديرو شركات صرافة، نمو التحويلات المالية من الإمارات إلى الخارج بنسب تتراوح بين 7% و10% خلال موسم عطلات رأس السنة.

ورصد مديرو الشركات نمواً لافتاً في حركة تحويلات العاملين في الدولة خلال تلك الفترة لا سيما من قبل الجنسية الفلبينية والهندية والباكستانية، متوقعين أن يسهم ذلك في زيادة إجمالي حجم التحويلات المتوقعة على مدار عام 2018 بأكمله. ووفق بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، وصلت قيمة التحويلات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 129.4 مليار درهم بنمو 7% مقارنة بنحو 121 ملياراً في الفترة ذاتها من 2017، وذلك على الرغم من الانخفاض إلى 41.4 ملياراً خلال الربع الثالث من 2018 مقارنة بنحو 43.3 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعرب خبراء ومديرو شركات استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، عن تفاؤلهم بشأن قطاع الصرافة وزيادة حجم التحويلات المالية خلال العام الجديد لا سيما بعد المحفزات الحكومية الاقتصادية والنشاط السياحي وارتفاع حجم التجارة وهو ما سيسهم بشكل كبير في دفع القطاع نحو مزيد من النمو في 2019.

انتعاش السوق

وقال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، إن سوق التحويلات المالية في الدولة يشهد في هذه الفترة من كل عام حالة من الانتعاش والرواج بالتزامن مع موسم أعياد الميلاد وبداية السنة الجديدة، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة خلال شهر ديسمبر تصل إلى نحو 10% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه. وتوقع استمرار حالة نشاط التحويلات المالية بشكل ملحوظ حتى يناير القادم على أن تنخفض نسبياً في فبراير ومارس ثم تعاود للصعود والانتعاش تدريجياً مع بداية موسم الصيف وقرب شهر رمضان وعطلة عيد الفطر والتي تشهد زيادة كبيرة في حجم التحويلات.

وأشار إلى أن التحويلات في الدولة ترتبط بشكل رئيسي بالتركيبة السكانية، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد إقبالاً كبيراً من الدول الآسيوية تتقدمها الجالية الفلبينية ثم الهند وباكستان، وعلى مستوى الجاليات العربية هناك إقبال جيد من الجالية المصرية. ورأى أن قطاع الصرافة في الدولة مرشح لمزيد من النمو في العام الجديد لا سيما وأن أداء هذا القطاع يرتبط بشكل رئيسي بالنمو الاقتصادي إلى جانب عوامل أخرى تشمل حركة السياحة وزيادة عمليات التجاري.

الجالية الفلبينية

وأكد أسامة آل رحمة المدير العام لشركة «الفردان» للصرافة، أن سوق التحويلات المالية يشهد عادة نشاطاً غير مسبوق خلال فترة الأعياد، مشيراً إلى أن الفترة الراهنة تشهد زيادة في معدل التحويلات المالية من العاملين بالدولة إلى الخارج بنسب تتراوح بين 7% إلى 10% بالتزامن مع الاحتفالات بالسنة الجديدة وعطلات أعياد الميلاد.

وذكر أن الجالية الفلبينية تستحوذ على النصيب الأكبر من التحويلات خلال تلك الفترة من العام تليها بعض الجنسيات الآسيوية الأخرى مثل الهند وباكستان بالإضافة إلى بعض الجنسيات الأوروبية.

وأوضح أن حالة النشاط في سوق الصرافة والتحويلات عادة ما ينشط بشكل كبير خلال شهر ديسمبر وتحديداً في الأسبوعين الأخيرين إذ تعد تلك الفترة موسماً يقبل فيه المقيمون في الدولة على تحويل الأموال إلى ذويهم بالخارج.

وأعرب عن توقعاته الإيجابية لسوق الصرافة في الدولة خلال العام القادم في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات لا سيما بعد المحفزات الحكومية التي ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. وأفاد بأن القوانين الجديدة وعمليات التنظيم للقطاع من جانب المصرف المركزي لا سيما التي تخص جانب التحويلات وسوق الصرافة ستفتح آفاقاً جديدة لنمو القطاع في 2019.

إقبال سياحي

وقال الخبير المصرفي مالك الزعبي، إن سوق التحويلات في الدولة يشهد نشاطاً ملحوظاً على مدار العام ويصل هذا النشاط إلى الذروة خلال فترات الأعياد، خصوصاً أعياد الفطر والأضحى وأعياد الميلاد والتي تشهد زيادات في حجم التحويلات بنسب تصل إلى 10% وتتجاوز 15% في كثير من الأحيان.

وأضاف أن هناك إقبالاً سياحياً كبيراً على الإمارات مع قرب بداية السنة الجديدة وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على نشاط حركة تبديل العملات في مكاتب الصرافة، خصوصاً في دبي. متوقعاً أن يشهد القطاع في العام الجديد نمواً كبيراً لا سيما بعد المحفزات الحكومية الأخيرة والتي ستؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي فضلاً عن استمرار زخم المشاريع والاستعدادات لمعرض «إكسبو 2020»، وهو ما سيدعم بشكل مباشر القطاع عبر زيادة حجم تحويلات العاملين في الدولة إلى الخارج.

وقال إن قيمة الدرهم ارتفعت مقابل عملات أهم الشركاء التجاريين للدولة التي لا ترتبط عملاتها بالدولار ومن بينهم الصين واليابان.

وارتفعت قيمة الدرهم أمام اليوان الصيني على أساس ربعي بنسبة 6.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، بينما زاد سعر الدرهم مقابل الروبية الهندية بنحو 4.7% والين الياباني بنسبة 2.17% واليورو بنسبة 2.44% والجنيه الإسترليني بنسبة 4.29%.

32.8 ملياراً في الربع الثالث

أظهرت أحدث إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر شركات الصرافة بلغت نحو 32.8 مليار درهم في الربع الثالث، بما يشكل 79.2% من إجمالي التحويلات، في حين استحوذت البنوك على النسبة المتبقية. وتصدرت العمالة الهندية أكثر الجنسيات نشاطاً من حيث التحويلات بنحو 14.8 ملياراً تشكل 35.7% من الإجمالي خلال الربع الثالث، ثم الجنسية الباكستانية بنسبة 8.6%، أو ما يعادل 3.56 مليارات، ثم العمالة الفلبينية بنسبة 6.7% وبقيمة 2.8 مليار.