2018 عام آخر من التميز لطيران الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، سنة أخرى لـ«التميّز الدائم» مع مزيد من المبادرات في مواصلة توسيع الأسطول وشبكة الخطوط والاستثمار في تحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها، سواء على الأرض أم في الأجواء.

وزاد عدد الركاب الذين نقلتهم طيران الإمارات خلال الـ12 شهراً الماضية إلى 59 مليوناً، وقدمت على رحلاتها المغادرة من دبي أكثر من 66 مليون وجبة طعام، وناولت أكثر من 36 مليون حقيبة في دبي إلى مختلف محطات شبكة خطوطها البالغة 157 مدينة في 86 دولة عبر قارات العالم الست. وفي عام 2018، سيّرت طيران الإمارات أكثر من 192 ألف رحلة، وقطعت طائرات أسطولها، البالغ عددها 274 طائرة، نحو 908 ملايين كيلو متر جيئة وذهاباً حول الكرة الأرضية.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: نستمد طموحاتنا دائماً من التزامنا بمواصلة تحسين وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا، لجعل تجربة عملائنا أكثر تميزاً، وعملياتنا التجارية أعلى كفاءة. رغم مختلف التحديات التي واجهناها في عام 2018، فقد واصلنا تعظيم العائدات من خلال تخصيص السعة المقعدية المناسبة لتلبية متطلبات عملائنا بصورة أفضل، ومراقبة النفقات، واستخدام التقنيات الجديدة لجعل أعمالنا وعملياتنا أكثر مرونة، إضافة إلى تطوير منتجات وخدمات لإتاحة خيارات أوسع وأفضل من دون المساس بجودة الخدمات والمضي قدماً في النمو وتحقيق أفضل النتائج مستقبلاً.

تجربة سفر أكثر تميّزاً

استهلّت طيران الإمارات العام ببرنامج تكلفته 150 مليون دولار لتجديد التصميم الداخلي لطائراتها العشر من طراز بوينغ 777-200LR وفق تقسيم الدرجتين، حيث أصبحت توفر 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2، و264 مقعداً في الدرجة السياحية.

وتعكف طيران الإمارات حالياً على وضع التصميم الداخلي للجيل الجديد من طائرات بوينغ 777X. كما تعتزم إطلاق منتجها الجديد، وهو «الدرجة السياحية الممتازة» على طائرات الجيل الجديد A380 التي ستدخل الخدمة اعتباراً من عام 2020 والتي ستتضمن مجموعة من اللمسات الخاصة.

وفي مارس، احتفلت طيران الإمارات بمرور 10 سنوات على بدء توفير استخدام الهاتف المحمول لركابها، ولا تزال تحتل موقع الصدارة في الابتكار في مجالي الاتصالات والترفيه الجوي. وفي عام 2018، اتصل أكثر من 12 مليون مسافر بشبكة الإنترنت اللاسلكي على متن طائرات الإمارات. وخلال الصيف، كان عشاق كرة القدم يشجعون منتخباتهم الوطنية المشاركة في بطولة كأس العالم على 175 طائرة مزودة بخدمة استقبال البث التلفزيوني الحي. وفي 2019، سيتم تزويد 50 طائرة أخرى بهذه الخدمة.

ترفيه

توفر طيران الإمارات حالياً أكثر من 1000 فيلم ضمن أكثر من 4000 قناة عبر نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية. وكان «بلاك بانثر» هو الفيلم الأكثر شعبية على رحلات طيران الإمارات في عام 2018، في حين استمتع غالبية الركاب على مختلف فئاتهم بالمواد الكوميدية المنوعة. ووفرت طيران الإمارات أيضاً محتوى خاصاً بإطلاقها قناة المأكولات والمشروبات لإعطاء العملاء لمحة عن كيفية إنشاء قوائم الطعام الخاصة بها.

وواصل نظام ice الاستئثار بجائزة أفضل نظام ترفيه جوي في العالم من سكاي تراكس، وذلك للسنة الرابعة عشرة على التوالي. وفي إطار تركيزها على الأطعمة الموسمية والمحلية والإقليمية، كشفت طيران الإمارات النقاب عن قوائم طعام خاصة تحتوي على أطباق متنوعة لمختلف المناسبات والمواسم، مثل علب الوجبات الرمضانية وأطعمة السنة الصينية الجديدة وديوالي وعيد الفصح وعيد الميلاد والسنة الجديدة. ووفرت طيران الإمارات منتجات فاخرة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، تم تطويرها بالتعاون مع العلامات التجارية «بايريدو» للعناية بالبشرة وبولغاري و«باورز آند ويلكنز».

وخلال الصيف، أدخلت طيران الإمارات البهجة على قلوب الأطفال بتقديم سلسلة جديدة من دمى الحيوانات «فلاي وذ مي»، وأطقم ألعاب «لونلي بلانيت». كما فاجأت المسافرين عبر المبنى 3 بتقديم تشكيلة من الآيس كريم مجاناً.

خدمات أرضية

ووفرت طيران الإمارات اعتباراً من أبريل خدمة إنجاز إجراءات السفر لعملائها من المنازل أو الفنادق أو المكاتب، بما في ذلك إصدار بطاقة صعود الطائرة وطباعة وتثبيت ملصقات الأمتعة ونقلها إلى المطار. وتم فحص أكثر من 6000 حقيبة للعملاء بموجب هذه الخدمة منذ ذلك الحين. وبالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، أعلنت طيران الإمارات أنها ستطلق قريباً أول «مسار بيومتري» في العالم يوفر لعملائها الانتقال بسهولة وسلاسة في مطار دبي الدولي، فمن خلال أحدث التقنيات الحيوية- وهي مزيج من التعرف على الوجه وقزحية العين، سيتمكن ركاب طيران الإمارات خلال الأشهر المقبلة من إنجاز إجراءات السفر والهجرة كاملة، ودخول الصالات الخاصة وصعود الطائرة من خلال عبور مختلف نقاط خدمات المطار.

وتماشياً مع وعدها بـ«تميز دائم»، بدأت طيران الإمارات استخدام أسطول جديد من الحافلات عالية التقنية لعمليات نقل الركاب في مطار دبي الدولي بمنتهى الراحة من وإلى الطائرات، التي تقف بعيداً عن المبنى، وستشغل أسطولاً كاملاً قوامه 128 حافلة بحلول 2020.

صالات

وواصلت طيران الإمارات توسيع شبكة صالاتها الخاصة في المطارات العالمية مع افتتاح صالة جديدة في القاهرة، ليصل العدد الإجمالي لصالات الإمارات إلى 42 صالة. كما أنجزت أعمال تجديد صالة روما. وحقق «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين رقماً قياسياً جديداً بوصول عضويته إلى 20 مليون عضو هذا العام. وتم في عام 2018 استبدال أكثر من 14 مليار ميل مقابل ترقيات ورحلات مكافآت وحضور مناسبات وأحداث خاصة ترعاها الناقلة، إضافة إلى منتجات وخدمات يوفرها أكثر من 172 شريكاً للبرنامج. ولا تزال تذاكر السفر الأكثر استبدالاً مقابل أميال سكاي واردز. ففي عام 2018، كان أكثر من 85% من جميع الأميال المستبدلة إما في شكل ترقيات وإما تذاكر مكافأة كاملة أو تذاكر مدفوعة بالأميال+ نقود. ويمثل ذلك أكثر من 1.1 مليون معاملة، وهو ما يعادل نحو 6 تذاكر مكافأة لكل إقلاع.

عائلتي

وفي مايو، أطلق «سكاي واردز طيران الإمارات» برنامج «عائلتي» الذي يتيح الآن لأفراد العائلة تجميع 100% من أميال سكاي واردز المكتسبة على رحلات طيران الإمارات في حساب واحد، ويسمح لهم بالحصول على المكافآت أسرع من ذي قبل. وتم منذ ذلك الحين إنشاء أكثر من 185000 حساب «عائلتي».

وفي أغسطس، أصبح «سكاي واردز طيران الإمارات» برنامج المسافر الدائم لفلاي دبي أيضاً. ووفرت طيران الإمارات تجربة على مستوى عالمي في عالم الإنترنت، فقد أدخلت على موقعها نماذج ثلاثية الأبعاد لتوزيع المقاعد على الطائرات، ما يجعلها أول ناقلة في العالم تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي على منصة رقمية لها. ويمكن للعملاء استعراض خريطة المقاعد ثلاثية الأبعاد داخل مقصورة A380 وبوينغ 777 لاستكشاف المقعد والمقصورة ومنتجات الإمارات على متن الطائرة قبل أن اختيار مقاعدهم.

الأسطول والشبكة

عززت طيران الإمارات خيارات العملاء حيث أطلقت خدمات إلى 4 وجهات جديدة، وأضافت رحلات إلى 20 وجهة قائمة، ورفعت السعة المقعدية إلى 8 مدن. ووسعت نطاق تواجدها في المملكة المتحدة بإطلاق خدمة يومية من دون توقف إلى مطار لندن ستانستيد وأخرى إلى إدنبرة، وعززت خدماتها إلى أميركا الجنوبية برحلات إلى سانتياغو في تشيلي. كما أطلقت خدمة دبي- بالي- أوكلاند، التي أصبحت توفر أول رحلات يومية من دون توقف بين بالي وأوكلاند طوال العام.

ووسعت طيران الإمارات شراكتها مع فلاي دبي، لتتيح بذلك لعملاء الناقلتين شبكة مشتركة تغطي 206 محطات، وقام أكثر من مليون مسافر بالحجز على رحلات مشتركة لطيران الإمارات وفلاي دبي نتيجة لذلك. ومنذ بداية ديسمبر ، وفرت طيران الإمارات لعملائها إمكانية السفر إلى 11 وجهة من وجهات فلاي دبي انطلاقاً من المبنى 3 الخاص بطيران الإمارات. كما أعلنت عن اتفاقية شراكة جديدة مع «جيتستار باسيفيك»، وعززت شراكتها التجارية الاستراتيجية مع طيران جنوب أفريقيا.

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احتفلت «طيران الإمارات» في عام 2018 بمرور عشر سنوات على دخول طائرة الإيرباص A380 في أغسطس، كما تسلّمت آخر طائرة من طلبيتها بوينغ 777-300ER وهي الطائرة رقم 146 من هذا الطراز في ديسمبر.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت في يناير 2018، عن صفقة بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم) لشراء 36 طائرة إضافية إيرباص A380، ستبدأ في تسلّمها اعتباراً من 2020. كما وسعت عدد المدن التي تخدمها طائراتها A380 إلى 50 وجهة مع بدء تشغيل الطائرة إلى هامبورغ وأوساكا. كما شغلت لمرة واحدة إلى بيروت ومسقط وإسلام آباد والرياض وأكرا، وخدمت لفترة مؤقتة الرحلات إلى سان بطرسبرغ.