أبوظبي تعزز موقعها على خريطة السياحة المتخصصة

المصدر: أبوظبي - وام

شكل عام 2018 نقلة نوعية على صعيد إنجازات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، مع بروز توجهات السياحة المتخصصة وتواصل جهود دعم البنية التحتية وافتتاح مواقع جذب جديدة تمزج بين الأصالة والمعاصرة والسياحة العلاجية، لتتكامل بذلك مع ما تقدمه الإمارة للسائح مع السياحة الترفيهية والعائلية والثقافية والبحرية والأعمال والاستثمار.

وانعكست هذه الإنجازات إيجابياً على عدد الزوار ونسبة الإشغال الفندقي، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي حققت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي نتائج إيجابية شهدت نمواً قدره 5,8% في عدد النزلاء مقارنة بالعام الماضي بواقع 1.32مليون زائر، حيث استقبل 162 فندقا ومنتجعا وشقة فندقية في أبوظبي 477,6 ألف نزيل خلال شهر أغسطس بزيادة 45 ألف نزيل عن الشهر ذاته من العام الماضي، لتؤكد هذه الإحصاءات وجود حركة نمو قوية في القطاع السياحي والذي يشهد تنمية متواترة يرافقها تطوير لبرامج فعاليات وأنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة طوال العام تقيمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مختلف أنحاء الإمارة.

الحصن

وشكل افتتاح موقع «الحصن» مطلع شهر ديسمبر الحالي إضافة مهمة لمواقع الجذب في إمارة أبوظبي، خاصة أن الموقع يتمتع بأهمية تاريخية خاصة، حيث يضم أقدم مبنى في أبوظبي وهو برج المراقبة الذي تم بناؤه من الأحجار البحرية والمرجانية حوالي عام 1795.

وتمثل منطقة «الحصن» من موقعها في وسط مدينة أبوظبي المربع الأول للمخطط المديني في إمارة أبوظبي وهي بمثابة نصب حضري يعكس تطور المدينة من منطقة استقرار للقبائل إلى واحدة من أروع المدن العالمية الحديثة وتتألف منطقة الحصن من أربعة مكوّنات مترابطة هي: «قصر الحصن» و«المجلس الاستشاري الوطني» و«المجمع الثقافي» و«بيت الحرفيين». ويقدم «قصر الحصن» سرداً متحفياً لتاريخ الإمارة والحوارات والنقاشات الحاسمة التي دارت بين جدرانه.

بيت القهوة

وفي إطار جهودها لتطوير تجربة الزيارة في إمارة أبوظبي أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أيضا خلال عام 2018 «بيت القهوة» للحفاظ على التراث والترويج له ودعم ممارساته. فقد تم تصميم مبادرة «بيت القهوة»، لتكون بمثابة محاكاة متكاملة لإعادة تقديم تقاليد القهوة العربية في أقرب صورة لما كان متعارفاً عليه قديماً، ويتيح البرنامج التدريبي لـ«بيت القهوة» إطاراً شاملاً لهذه الممارسات وفق التوصيف المعتمد في الملفات المقدمة إلى منظمة اليونسكو، ويمكّن المشاركين فيه من الحصول على رخصة لإدارة مشروع تجاري سياحي ثقافي وتمثيل التراث الإماراتي.

منصة رقمية

وضمن مبادرات دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي في شهر الإمارات للابتكار فبراير 2018 أطلقت الدائرة «ثقافة أبوظبي» وهي منصة رقمية شاملة تجمع كافة المعلومات التاريخية والثقافية وأجندة الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية في أبوظبي وتتضمن المنصة موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام «آي أو إس» و«أندرويد»، إضافة إلى حسابات خاصة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي وقناة خاصة على موقع «يوتيوب» ومدونات صوتية على تطبيق «ساوند كلاود» وتطبيق «آي تيونز» من خلال بث برامج حوارية أسبوعية مع الخبراء والمختصين تناقش أهم الموضوعات الثقافية.

وتعمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على تشجيع الزوار لاستكشاف معالم التراث الثقافي الأصيل في منطقة العين، بما في ذلك المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. كما تقوم بدعم تطوير المزيد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة الجديدة، بما في ذلك ريكسوس جزيرة السعديات ومنتجع وفلل السعديات روتانا ومنتجع جميرا في جزيرة السعديات وغيرها، وبهدف ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة ترفيهية لجميع أفراد العائلة.

وفي العام 2019 ستمضي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قدماً في جهودها لتعزيز موقع أبوظبي وجهة سياحية وثقافية رائدة على الخريطة العالمية لتكريس ريادة أبوظبي باعتبارها الوجهة المثالية للترفيه والعطلات العائلية، مع افتتاح «عالم وارنر براذرز أبوظبي» مؤخراً، والافتتاح المرتقب للمشروع الترفيهي «كلايم» خلال عام 2019. كما سيتم خلال عام 2019 افتتاح اثنين من مراكز التسوق الكبيرة.

وتواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي العمل على تطوير سياحة الأعمال، ونشر الوعي بالمقومات السياحية ومعالم الجذب والجولات في منطقتي العين والظفرة ومدينة أبوظبي.

ويضع مكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع للدائرة في مقدمة أولوياته عدداً من القطاعات المتخصصة للتركيز عليها في السنوات القادمة، والتي تشمل النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والطيران والفضاء والطيران والدفاع والمستحضرات الصيدلانية والسياحة والثقافة والرعاية الصحية ووسائل النقل والتعليم والإعلام والخدمات المالية وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتتضمن قائمة المؤتمرات التي ستضيفها أبوظبي في السنوات المقبلة: مؤتمر الطاقة العالمي في عام 2019 والمؤتمر العالمي للصيدلة والعلوم الصيدلانية 2019 والمؤتمر العالمي لأمراض الكلى في عام 2020 ومؤتمر معرض الطهاة العالميين 2022، وغيرها.

وتمضي الدائرة في مشاريعها التطويرية للبنى التحتية الثقافية والتراثية مواكبة للمتطلبات الجديدة لرواد هذه المواقع، حيث دخل مشروع ترميم وتطوير متحف العين حيز التنفيذ هذا العام، وسيستمر حتى الربع الأخير من عام 2020، وتشمل أعمال الترميم المبنى الرئيسي للمتحف المقام منذ سبعينات القرن الماضي، وإعادة تصميم قاعات العرض من الداخل مع تحديث تقنيات العرض البصري لمحتوى المتحف لتواكب التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، كما يتضمن مشروع الترميم إنشاء مبنى جديد وتوفير مساحات إضافية لمزيد من المعارض الدائمة والمؤقتة ومخازن للمقتنيات ومنطقة مخصصة لإجراء الدراسات بجانب مختبر لأعمال الحفظ والصون وورش عمل تعليمية ومساحات إدارية ومقهى ومتجر هدايا تذكارية.

ويستمر قطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مواصلة فعالياته وأنشطته الداعمة للمشهد الثقافي، حيث أطلقت الدائرة استراتيجيتها في 2018 لمواكبة التكنولوجيا المعاصرة في عالم صناعة النشر لتوسيع نطاق بيع إصداراتها إلكترونيا، حيث وقعت ثلاث اتفاقيات تعاون مع ثلاث شركات عالمية لتوفير كتبها على أبرز 3 مواقع هي أمازون وكوبو وآي بوك، وجهاز كيندل القارئ.

كما وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة إعمار العقارية، لدعم مبادرة «ندعم الثقافة» الخاصة بتعزيز دور الشركات والمؤسسات الوطنية وقطاع المال والأعمال في حركة التأليف والترجمة والنشر، وإشراكها في تطوير آليات النشر والتوزيع.

تعاون مؤسسي

شهد عام 2018 تعاوناً مؤسسياً مهماً لدعم ريادة الأعمال عبر توقيع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال ومجموعة الاتحاد للطيران ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبدعم من سوق أبوظبي العالمي، اتفاق شراكة مع «ومضة» منصة تمكين ريادة الأعمال لإطلاق برنامج تحفيزي جديد تحت اسم «معامل فكرة»، والذي يهدف إلى تسريع نمو الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال في قطاع السياحة والسفر في أبوظبي، ويؤمن البرنامج للشركات الناشئة الإشراف والتطوير الاحترافي مع إمكانية تلقي استثمار لتحقيق أفكارهم.