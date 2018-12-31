تريليون درهم الاستثمار في قطاع الطيران بالدولة

المصدر: أبوظبي- وام

قدر سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني حجم الاستثمار في قطاع الطيران بالدولة بنحو تريليون درهم، شاملاً الاستثمار في البنى التحتية للمطارات والطائرات التجارية، التي وصل عددها إلى 884 طائرة مسجلة في الإمارات، وهو ما يعكس مكانة الدولة الرائدة، ضمن اللاعبين الكبار في قطاع الطيران على الساحة الدولية.

وأضاف السويدي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» أن «الهيئة» تعكف حالياً على إعادة تخطيط المسارات الجوية الداخلية، والتي تمتد إلى دول الجوار، بهدف رفع كفاءة قدرة المجال الجوي، وزيادة طاقته الاستيعابية، واستبدال نظام إدارة الملاحة الجوية بالدولة بنظام جديد يدخل الخدمة بحلول العام 2020، ما يؤكد قدرة الإمارات على تلبية المتطلبات اللازمة لتأمين الطلب المتوقع على الملاحة الجوية بحلول العام 2020، وما بعده إضافة إلى تحقيق الكفاءة البيئية ووفورات مالية تزيد على 50 مليون درهم لشركات الطيران سنوياً.

وتوقع مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني نمو عدد المسافرين، عبر مطارات الدولة العام الجاري بنسبة 5.2 % ليرتفع إلى نحو 142 مليون مسافر، لافتاً إلى أن مطارات الإمارات استقبلت أكثر من 1.4 مليار مسافر، منذ إنشائها وستحتفل بعد أقل من 5 سنوات باستقبال ملياري مسافر.

وأشار السويدي إلى أن مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تصل إلى نحو 15% خلال العام 2018، ما يؤكد أهمية القطاع في عملية التنويع الاقتصادي ودوره في رفد القطاعات الاقتصادية الأخرى، والذي يعكس الدور الرائد لمنظومة الطيران المدني في الإمارات.

وقال: إن الهيئة العامة للطيران المدني تواصل تسجيل الطائرات من دون طيار، وفق المعايير الموضوعة ليصل عدد الطائرات المسجلة لدى «الهيئة» إلى 6439 طائرة بنهاية العام 2018، مشيراً إلى أن تسجيل هذه الطائرات يتم من خلال منصة إلكترونية موحدة، بهدف توفير بيئة طيران مدني آمن وحماية الأجواء.

إكسبو

وأكد استعداد مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية بشكل كامل لاستقبال زوار معرض إكسبو دبي 2020، واستيعاب الحركة الجوية المرتفعة المصاحبة لهذا الحدث العالمي، مشيراً إلى أن مطارات الدولة استقبلت 69467 طائرة خلال العام 2018.

وكشف السويدي في لقاء مع وكالة أنباء الإمارات «وام» عن استضافة الإمارات، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي في أبريل المقبل لمؤتمر خاص باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين في الطائرات، التي تتصدر مشهد التكنولوجيا الرقمية العالمي، والتي من شأنها إتاحة فرص غير مسبوقة لنمو الأعمال ورفع كفاءة العمليات على امتداد مختلف القطاعات خاصة قطاع الطيران، والذي يعقد لأول مرة على مستوى العالم.

وقال إن انعقاد القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران في نسختها الأولى تحت شعار «ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران» يومي 28 و29 يناير المقبل يأتي بمشاركة ممثلي 500 شركة عالمية في تمويل قطاع الطيران، إضافة إلى المستثمرين ومصنعي الطائرات. وأضاف أن القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران ستشهد حضور وفود رفيعة المستوى من 40 دولة، وممثلي شركات الطيران والخبراء في القطاع والمسؤولين الماليين والفنيين في الطيران، وما يزيد على 300 من كبار المستثمرين في القطاع لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات على مدار يومين، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح السويدي أن القمة تعد الأولى من نوعها المعنية بالاستثمار في قطاع الطيران، والتي ستشهد حضور وزراء طيران ورؤساء شركات عالمية كبرى عاملة بالقطاع، تهدف إلى زيادة مساهمة شركات القطاع الخاص العالمية بالاستثمار في قطاع الطيران. وقال السويدي: إن مشاركة وزراء الطيران ورؤساء هيئات الطيران المدني والشركات المتخصصة ورجال الأعمال من شتى أنحاء العالم يؤكد أهمية القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران والمكانة، التي تشغلها الدولة في مجال قطاع الطيران عالمياً.

45 %

تستحوذ الإمارات على نحو 45 % من حجم قطاع الطيران عربياً من ناحية السعة المقعدية والركاب، إضافة إلى حجم أطوال الطائرات، وذلك في ظل انضمام ما بين 5 - 6 طائرات شهرياً إلى أسطول الناقلات الوطنية الأربع، وفي ظل نمو الطلب على الاستثمار في هذا القطاع الذي يوفر فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص، الذي تصل نسبة استثماراته في القطاع بين 10 - 15% مقارنة بالاستثمارات الحكومية في القطاع.