سوق أبوظبي للأوراق المالية يفوز بجائزة التميز للأعمال 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

حصد سوق أبوظبي للأوراق المالية جائزة التميز للأعمال 2018 من مهرجان أعمال الإمارات والهند وذلك خلال الحفل الختامي للدورة الثانية من المهرجان، والذي أقيم في فندق قصر الإمارات أخيراً بحضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين من جميع أنحاء العالم. جاء ذلك تقديراً لجهود السوق في تحفيز التميز في مجال الأعمال.

وركز مهرجان أعمال الإمارات والهند على استكشاف أبرز فرص الأعمال في كل من البلدين وتعزيز قنوات التواصل بينهما. وتم تنظيم المهرجان على امتداد الإمارات السبع خلال الفترة ما بين شهر مارس الماضي وشهر ديسمبر الحالي.

وأكد خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، عمق وامتداد الروابط التجارية والثقافية بين دولتي الإمارات والهند. وقال: ضم سوق أبوظبي للأوراق المالية (حتى منتصف ديسمبر) 17,67 ألف مستثمر هندي، بلغت قيمة تداولاتهم (بيع وشراء) نحو 335 مليون درهم من بداية العام الحالي، وهو ما يعادل حوالي 15% من قيمة تداولات المستثمرين الآسيويين في السوق، كما بلغت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها المستثمرون الهنود في السوق حوالي 280 درهماً بحلول منتصف ديسمبر.

وحصل حاملو أسهم الشركات المدرجة في السوق على واحد من أكبر معدلات التوزيعات النقدية في العالم بما نسبته 5.8%، الأمر الذي انعكس بدوره على ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية لتصل لأكثر من 23.4 مليار درهم للشركات المدرجة خلال 2018 بزيادة 5.5% مقارنة بـ2017.