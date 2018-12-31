بنك الاتحاد الوطني يحتفل بمرور عام على إطلاق برنامج «مستقبلي»

المصدر: أبوظبي- البيان

احتفل بنك الاتحاد الوطني بمرور عام على انطلاق برنامج «مستقبلي»، حيث شارك موظفو البنك في هذا العام بأكثر من 212 برنامجاً تدريبياً.

ويهدف برنامج «مستقبلي» إلى تمكين الكوادر الوطنية من العمل في وظائف حيوية في البنك، وهو يتألف من 5 مستويات. وتم تكريم المشاركين بعد الاستماع إلى قصص نجاح ملهمة من علي الهاشمي نائب رئيس أول ورئيس الموارد البشرية ومركز التميز في البنك وجمال الجسمي مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. كما حصل المشاركون على شهادات تخصصية من المعهد.

وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني: نعمل على تعزيز مشاركة وتفاعل موظفينا وتطوير كفاءات الموهوبين منهم، من خلال بناء شراكة حقيقية مع المؤسسات التدريبية العريقة، لتأمين الإرشاد المناسب لهم في مسيرتهم الوظيفية، مما يؤهلهم ليكونوا أفراداً فاعلين في بناء الاقتصاد الوطني.