«إمباور» تتيح دفع الفواتير عبر خدمات نور بنك الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

وقّعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، مذكرة تفاهم مع نور بنك، لتسهيل عملية تسديد الفواتير للمتعاملين ودعم التحول نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية.

يأتي ذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى إكمال التحوّل الذكي في العام 2021، الذي سيشهد آخر معاملة ورقية حكومية في الإمارة، وضمن جهودها للارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين.

وبموجب المذكرة سيكون بإمكان متعاملي «إمباور» البالغ عددهم نحو 100 ألف متعامل، والذين تتوفر لديهم حسابات أو بطاقات ائتمانية مع نور بنك سداد الفواتير بسهولة وبخطوات بسيطة دون زيارة أفرع المؤسسة، وذلك عن طريق الخدمات البنكية، التي يوفرها البنك مثل الموقع الإلكتروني أو الدفع عبر تطبيقات الهاتف المتحرك، وذلك دون فرض أي رسوم إضافية على هذه الخدمات.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تعمل «إمباور» على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية، بهدف تعزيز سعادة المتعاملين وزيادة رضاهم حول الخدمات المقدمة لهم، ومن بينها دفع الفواتير عن طريق الخدمات البنكية الإلكترونية بكل سهولة ويسر ومن دون رسوم إضافية لأي من هذه الخدمات، حيث إننا نعمل وفق استراتيجية واضحة ترتكز على تقديم خدمات مبتكرة، وذلك بما يسهم في تحويل إمارة دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، من خلال العمل على تحقيق أهداف خطة دبي 2021 لأن تكون حكومة دبي سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع.